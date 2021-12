Prinses Catharina-Amalia is dinsdag achttien jaar geworden en nu troongerechtigd. Ze zal vaker in de openbaarheid verschijnen, maar ook in de eerste achttien jaar van haar leven zijn er al honderden foto's gemaakt van de prinses.

Amalia als baby, in 2004. Foto: BrunoPress

Willem-Alexander en Máxima met baby Amalia. Foto: BrunoPress

Amalia met haar jongere zus Alexia tijdens de wintersportvakantie in het Oostenrijkse Lech in 2006. Foto: BrunoPress

Prinses Amalia speelt in 2008 met een bal tijdens een fotosessie op landgoed De Horsten in Wassenaar. Foto: BrunoPress

Het koninklijke gezin in 2012 tijdens de kerstvakantie in Argentinië. Foto: BrunoPress

Met haar vader tijdens de zomerfotoshoot op landgoed De Horsten in Wassenaar. Foto: BrunoPress

Met haar vader tijdens de wintersportvakantie in Lech in 2019. Foto: BrunoPress

Amalia op haar paard Mojito. Op haar paard is ze het meest zichzelf, vertelde ze eerder. De prinses doet met Mojito ook mee aan springwedstrijden. Foto: RVD