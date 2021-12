Na het verschijnen van Amalia van Claudia de Breij weten we een stuk meer over onze troonopvolger. Zo begint ze de dag graag met het luisteren van liedjes als Anton Aus Tirol en beschikt ze over een 'omdraaiwaardige' stem.

Amalia heeft haar jachtdiploma al gehaald. Haar vader Willem-Alexander jaagt elk jaar één dagdeel op Kroondomein Het Loo en het zou kunnen dat die traditie door de prinses wordt voortgezet. Vanaf haar achttiende verjaardag mag ze dit ook doen. De koning vond het belangrijk dat zijn dochter het diploma haalde, omdat zij het kroondomein overneemt en "in elk geval de kennis moet hebben".

De prinses weet nog niet precies wat ze wil studeren. Ze zit nu in een tussenjaar. Daarin wil ze reizen - wat door de coronacrisis wel bemoeilijk wordt - en stage lopen, waarschijnlijk in de Verenigde Staten. Wat ze daarna wil studeren, is voor Amalia nog niet helemaal duidelijk. Een van de opties is Internationale betrekkingen, maar ze denkt ook na over "iets economisch".

Geld is geen doel op zich, maar ze wil het wel graag begrijpen, schrijft De Breij in haar boek over de prinses. Amalia wil haar bachelor in Nederland behalen en haar master graag in het buitenland doen. "Ik wil graag twee jaar buiten Nederland zijn."

Amalia is dol op muziek en kan geweldig zingen, menen onder anderen haar ouders en ook De Breij, die samen met de prinses achter de piano het liedje Memory uit Cats zong. Ze houdt van musicalmuziek, draait tijdens het studeren vaak klassieke muziek en begint de dag vaak met après-skiknallers om wakker te worden. "Mijn ouders vinden dit ook wel vrij ernstig, hoor", zegt Amalia.

Amalia met haar vader tijdens een vakantie. Amalia met haar vader tijdens een vakantie. Foto: RVD

Het is een bewuste keuze van Amalia om haar zangtalent niet met de wereld te delen. De Breij schrijft in haar boek dat de prinses "een heldere stem, volume, veel dynamiek en een heel eigen timbre" in huis heeft. "Zo'n stem die stoelen doet omdraaien in televisieprogramma's." Maar deelnemen aan The Voice, dat gaat Amalia niet doen.

"Zingen is iets dat ik voor mezelf houd. Want als je dat openbaar maakt, dan ben je een deel kwijt. Dan heb ik het idee dat mensen dat kunnen opeisen van mij. Me dingen laten doen die ik niet wil."

Dat het vrijuit gebruiken van sociale media voor Amalia niet zo'n vanzelfsprekendheid is als voor veel andere leeftijdsgenoten, vindt ze jammer. "Je wilt net als iedereen gewoon een beetje foto's kunnen delen met vrienden, meer niet. Maar bij ons gaan mensen erachteraan, vragen ze in mijn DM's of ze me mogen volgen, dat soort rare dingen", legt de prinses, die in elk geval geen openbaar account heeft, uit.

"Er zijn zelfs mensen die 50 euro hebben geboden aan mensen die mij volgden om een screenshot te sturen van mijn posts, van mijn foto's, van mijn verhaal. Ik kijk daar met een beetje onbegrip naar. Soms denk ik, als een middelvinger naar die mensen toe: dan verwijder ik maar gewoon alles."