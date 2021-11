Kroondomein Het Loo heeft vrijdag een subsidieaanvraag van ongeveer 700.000 euro per jaar ingediend voor het beheer van een deel van het landgoed tot 2028. Tot nu toe kreeg koning Willem-Alexander, de eigenaar van het bos, subsidie voor het hele gebied op de Veluwe, maar dat mag niet meer omdat een deel van de bossen niet altijd open is voor publiek.

Er is 4,2 miljoen euro subsidie voor zes jaar aangevraagd voor het deel van het Kroondomein dat altijd geopend is. Ongeveer 1.300 hectare bos is het hele jaar geopend. Zo'n 3.400 hectare gaat in het najaar voor drie maanden dicht om de natuur rust te gunnen en te grote aantallen wild te reguleren door afschot, aldus rentmeester Arno Willems. Volgens Willems jaagt de koning "hooguit één dagdeel in die periode". Soms neemt hij gasten mee.

Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) schreef in september in een Kamerbrief dat koning Willem-Alexander het natuurgebied op de Veluwe 358 dagen per jaar open moet stellen om de huidige subsidie van 4,7 miljoen euro te behouden.

Het Kroondomein mocht tot dusver tijdens het jachtseizoen drie maanden gesloten worden. Voor de koning gaan in 2022 dezelfde regels gelden als voor anderen die subsidie voor natuurgebieden aanvragen, aldus Schouten.

Natuur- en dierenwelzijnsorganisaties, omwonenden en politieke partijen zijn al jaren ontevreden over de jaarlijkse afsluiting van het park in het najaar. Toen bleek dat koning Willem-Alexander elke vijf jaar 4,7 miljoen euro subsidie voor het onderhoud van het park krijgt, nam de ergernis toe.

Door voor slechts een deel van het gebied subsidie aan te vragen, is het Kroondomein niet gebonden aan de plicht om dat deel - de 3.400 hectare - het hele jaar open te stellen.