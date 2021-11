Koning Willem-Alexander heeft woensdag als copiloot een vliegtuig vol Feyenoord-supporters van Schiphol naar Praag gebracht. De supporters vertellen aan Rijnmond, die een verslaggever aan boord had, dat ze de koning al snel in het vizier hadden.

Al tijdens de vlucht hadden de passagiers het idee dat er een Ajax-supporter in de cockpit zat omdat er een paar grapjes over Feyenoord werden gemaakt. Eenmaal in de Tsjechische hoofdstad bleek het om de koning te gaan.

Een supporter maakte een foto van Willem-Alexander in de cockpit, maar een praatje met de koning zat er niet in "Nee, er zat een beveiliger bij en die hield mij goed tegen", aldus de supporter tegen Rijnmond. "Maar ik denk dat hij nu voor Feyenoord is!"

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) laat aan de omroep weten dat "het gastvliegerschap van de koning voor KLM een privékwestie betreft" en wil het niet bevestigen.

Koning Willem-Alexander vliegt geregeld als copiloot door het luchtruim. De vorst heeft een vliegbrevet en moet om dat te behouden een bepaald aantal vluchten per jaar maken.