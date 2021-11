Koning Willem-Alexander heeft maandagmiddag in Rotterdam gesprekken gevoerd met politie-, ambulance- en brandweerpersoneel dat vrijdag werd ingezet bij de rellen in de stad. Ook praatte hij met ondernemers op de Coolsingel en medewerkers van de dienst Stadsbeheer die herstel- en opruimwerkzaamheden verrichtten.

De koning sprak bij de samenkomst in het stadhuis zijn dank uit aan politie en hulpdiensten "namens 90 procent van de Nederlanders die vinden dat dit niet kan", doelend op de rellen. Burgemeester Ahmed Aboutaleb vond het "ongelooflijk fijn" dat de koning niet alleen in goede tijden, zoals de opening van een museumdepot, maar ook in slechte tijden spontaan naar Rotterdam komt.

Aboutaleb vroeg zich in het gesprek met brandweer en ambulance af waar het "beschavingsoffensief" blijft van de "90 procent" van de bevolking die niet pikt dat er geweld wordt gebruikt en vernielingen worden aangericht.

Er werd ook al vooruitgekeken naar Oud en Nieuw. De koning wilde weten hoe een veiligheidsregio zich daarop kan voorbereiden. De aanwezigen hebben het "verschrikkelijk moeilijk gehad", aldus Aboutaleb. "Zo erg heb ik het nog niet meegemaakt. Ze hebben voor hun leven moeten vechten."

Aboutaleb biedt ondernemers steun en hulp aan, want de verzekering dekt geen schade door rellen, zei hij tijdens het gesprek met vertegenwoordigers van getroffen ondernemers en de koning.

Politiechef vond bezoek 'prachtig signaal'

De Rotterdamse politiechef Fred Westerbeke vond het bezoek een "prachtig signaal". Hij noemde het een "ongelooflijk hart onder de riem" en sprak over boosheid over het geweld tegen zijn mensen aan de ene kant, en trots aan de andere kant over de wijze waarop ze de orde hebben hersteld.

De rellen ontstonden na een demonstratie tegen de mogelijke invoering van de 2G-maatregel. De situatie liep zodanig uit de hand dat agenten zich genoodzaakt zagen gericht op de relschoppers te schieten. In totaal werden 49 personen aangehouden in verband met de ongeregeldheden. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie vier door politiekogels.