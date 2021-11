Koningin Máxima vindt het boek dat Claudia de Breij heeft geschreven over haar oudste dochter Amalia "leuk" geworden. Dat zei de koningin dinsdag voorafgaand aan de uitreiking van de Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs aan IVN Natuureducatie, zo is te zien in een video van het EO-programma Blauw Bloed.

Máxima werd voor de uitreiking in voormalig zendstation Radio Kootwijk gevraagd naar het dinsdag verschenen verjaardagsboek Amalia.

"Leuk hè", reageerde ze kort, om op de vraag van wat ze ervan vindt alleen met het woord "mooi" te antwoorden. "Ik ben heel trots op haar."

De Breij had naar aanleiding van de 18e verjaardag van Amalia enkele persoonlijke ontmoetingen met de prinses. De twee spraken onder meer over haar schooltijd, liefde voor muziek en haar toekomstige rol als koningin. In het boek staan ook beelden uit het privéarchief van de prinses.

Het is traditie dat er rond de 18e verjaardag van de troonopvolger een boek uitkomt, zodat Nederland die beter kan leren kennen. Zo verscheen in 1985 de biografie Alexander en bracht Hella Haasse in 1956 Portret van Prinses Beatrix uit.