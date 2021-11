Claudia de Breij wilde geen "scherpslijpende interviewer" zijn in de gesprekken die ze voerde met prinses Amalia voor haar achttiende verjaardag. De cabaretière vertelt aan het AD dat ze de kroonprinses in bescherming heeft genomen.

De Breij werd bij de prinses en haar ouders uitgenodigd om kennis te maken tijdens een lunch. Als het zou klikken, kon de theatermaakster aan de slag met het boek.

"Bij die ontmoeting heb ik al gezegd: ik schrijf geen dingen op waarvan ik weet dat Amalia ze niet publiek wil maken. Ik zit er voor een portret, niet om de scherpslijpende interviewer uit te hangen. Dat zou ik hoe dan ook ongepast vinden bij iemand die nog geen achttien is", aldus De Breij.

Zeker omdat het om de kroonprinses gaat, die volgens de cabaretière een leven heeft waarin zij er heel vaak niet over gaat wat het beeld van haar is, vond De Breij het belangrijk die grens te trekken.

"Zij bepaalt daar niet alles in, dat lijkt me heel moeilijk. Daarom heb ik haar ook gevraagd om die selfie van ons te maken die achter op het boek staat. Zo van: jij wordt al heel vaak gefotografeerd, nu doe jij het een keer zelf. En zij heeft ook zelf besloten welke foto van haar voorop het omslag is gekomen. Ik dacht: nu het nog kan, wil ik dat zij zo veel mogelijk zelf kan bepalen wie ze dan is."

De Breij heeft er voor gevochten dat de term "fokkit" die Amalia gebruikt, wel in het boek is blijven staan. "Daar heb ik wel een beetje mijn best voor moeten doen. Maar dat wilde ik heel graag, omdat het haar toch ook tekent. En haar moeder ook, die zo kijkt van: dat zeggen we niet. Dat horen moeders ook te doen. Amalia doet zo haar best, ze doet het zo goed. Maar ze is ook gewoon nog maar zeventien."