Koning Willem-Alexander gaat subsidie aanvragen voor het beheer van kroondomein Het Loo. Dat zei hij donderdagmiddag in Trondheim aan het einde van zijn staatsbezoek aan Noorwegen. Als de koning zijn subsidie voor het onderhoud van Het Loo krijgt, mag hij het natuurgebied niet meer jaarlijks afsluiten.

Op dit moment wordt bekeken welke subsidie voor welk deel en welk doel van het domein in Apeldoorn nodig of geschikt is. Of dit ook betekent dat het natuurgebied voortaan bijna het hele jaar geopend blijft, kon de koning niet zeggen. Het belangrijkste is volgens hem het beschermen van de natuur. Het is een uniek natuurgebied waar de mens welkom is, maar het is geen recreatiegebied, zei hij.

Een van de subsidies die de koning zou kunnen aanvragen, stelt juist openstelling gedurende bijna het gehele jaar verplicht. Voor de koning gaan in 2022 namelijk dezelfde regels gelden als voor anderen die subsidie voor natuurgebieden aanvragen. Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte in september bekend dat de koning het Veluwse natuurgebied niet meer mag afsluiten als hij aanspraak wil blijven maken op subsidie voor onderhoud.

Of de koning dezelfde onderhoudssubsidie aanvraagt die hij in de afgelopen jaren ontving, is nog niet bekend. Hij ontving elke vijf jaar 4,7 miljoen euro subsidie voor het onderhoud van het park. Als de koning afziet van de subsidie, mag hij zelf de openingstijden van het natuurpark op de Veluwe bepalen.

Jacht achter gesloten hekken is volgens koning in klein gezelschap

Over de jaarlijkse sluiting van Het Loo bestaat al enkele jaren discussie. Veel milieu- en faunabeschermers zijn het er niet mee eens dat het gebied ieder jaar enkele maanden gesloten is en zeggen dat de koning in het najaar met gasten in het gebied jaagt. Koning Willem-Alexander verduidelijkte dat de koninklijke familie er sinds de afschaffing van de drijfjacht in 2001 geen jachtpartijen meer houdt. "Eén man of vrouw gaat onder begeleiding jagen", aldus de koning.

De RVD zegt dat er wordt gejaagd om overpopulatie te voorkomen en dat 90 procent van de jacht wordt uitgevoerd door professionele faunabeheerders die in dienst zijn bij het Koninklijk Huis. Leden van de familie die een jachtakte hebben, jagen "incidenteel", aldus de RVD. "Dit gebeurt altijd onder een-op-eenbegeleiding en toezicht van de faunabeheerders, vanwege hun kennis van de wildstand en het terrein."