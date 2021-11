Koning Willem-Alexander is dinsdagmorgen samen met koningin Máxima bij het Koninklijk Paleis in een druilerig Oslo verwelkomd door koning Harald en koningin Sonja. Het koningspaar is in Noorwegen voor een staatsbezoek dat de warme band tussen beide landen nog sterker moet maken.

Het koningspaar in gesprek met parlementsvoorzitter Eva Kristin Hansen. Daarna schoven ze aan voor een lunch met de Noorse koninklijke familie. Het koningspaar logeert tijdens het verblijf in Oslo ook in het paleis.

Máxima en Willem-Alexander ondertekenen het gastenboek in de Eidsvoll Gallery.

Ook prinses Mette-Marit, echtgenote van kroonprins Haakon, verwelkomt het Nederlandse koningspaar. Haakon moet ondanks een negatieve coronatest verstek laten gaan wegens verkoudheidsklachten.

Máxima met Sonja (84), de vrouw van koning Harald.

Willem-Alexander en zijn Noorse collega, koning Harald. Hij zit sinds 1991 op de troon.

Het koningspaar stapt uit het vliegtuig: naar verluidt vloog de koning zelf. Het regent in Oslo, maar Máxima blijft droog onder de paraplu.