Koning Willem-Alexander is dinsdagmorgen samen met koningin Máxima bij het koninklijk paleis in een druilerig Oslo verwelkomd door koning Harald en koningin Sonja. Het koningspaar is in Noorwegen voor een staatsbezoek dat de warme band tussen beide landen nog sterker moet maken. NU.nl houdt hun belevenissen aan de hand van foto's bij.

Op de foto met koning Harald en koningin Sonja. De Noorse koning loopt sinds een knieoperatie met krukken. Op de foto met koning Harald en koningin Sonja. De Noorse koning loopt sinds een knieoperatie met krukken. Foto: BrunoPress

Het koninklijk paar woont een bijeenkomst over mensenrechten bij in de Deichman-bibliotheek. Het koninklijk paar woont een bijeenkomst over mensenrechten bij in de Deichman-bibliotheek. Foto: BrunoPress

Het gezelschap voert het gesprek over defensiesamenwerking, samen met het Noorse ministerie, aan tafel. Het gezelschap voert het gesprek over defensiesamenwerking, samen met het Noorse ministerie, aan tafel. Foto: BrunoPress

Woensdag gaan Willem-Alexander en Máxima in gesprek met minister-president Jonas Gahr Støre. Woensdag gaan Willem-Alexander en Máxima in gesprek met minister-president Jonas Gahr Støre. Foto: BrunoPress

Na afloop van het staatsbanket, waarbij onder meer tartaar van wortel, zalm, kalfsoester en een dessert met chocolade op het menu stond, poseert het gezelschap. Van links naar rechts: koning Harald, Willem-Alexander, Máxima, koningin Sonja, prinses Mette-Marit (echtgenote van zieke prins Haakon) en prinses Märtha Louise (dochter van Harald en Sonja). Na afloop van het staatsbanket, waarbij onder meer tartaar van wortel, zalm, kalfsoester en een dessert met chocolade op het menu stond, poseert het gezelschap. Van links naar rechts: koning Harald, Willem-Alexander, Máxima, koningin Sonja, prinses Mette-Marit (echtgenote van zieke prins Haakon) en prinses Märtha Louise (dochter van Harald en Sonja). Foto: BrunoPress

Koning Harald organiseerde dinsdagavond een staatsbanket en hield een speech, die lachend werd ontvangen door Willem-Alexander en Máxima. Koning Harald organiseerde dinsdagavond een staatsbanket en hield een speech, die lachend werd ontvangen door Willem-Alexander en Máxima. Foto: BrunoPress

De koningsparen betreden de zaal waar het staatsbanket wordt gehouden. Máxima draagt een japon van Jan Taminiau. De koningsparen betreden de zaal waar het staatsbanket wordt gehouden. Máxima draagt een japon van Jan Taminiau. Foto: BrunoPress

Een bezoek aan het Fram Museum met aandacht voor de Noorse poolexpedities was op de eerste dag van het staatsbezoek onderdeel van het programma. Een bezoek aan het Fram Museum met aandacht voor de Noorse poolexpedities was op de eerste dag van het staatsbezoek onderdeel van het programma. Foto: BrunoPress

De koningsparen woonden een discussie tussen jongeren uit beide landen over de toekomst van het arctisch gebied bij. De koningsparen woonden een discussie tussen jongeren uit beide landen over de toekomst van het arctisch gebied bij. Foto: BrunoPress

De Nederlandse koninklijke familie werd begroet door publiek dat zowel Noorse als Nederlandse vlaggetjes bij zich droeg. De Nederlandse koninklijke familie werd begroet door publiek dat zowel Noorse als Nederlandse vlaggetjes bij zich droeg. Foto: BrunoPress

Koningin Máxima ontving tijdens de ontvangstceremonie een bosje bloemen uit handen van een bezoeker. Koningin Máxima ontving tijdens de ontvangstceremonie een bosje bloemen uit handen van een bezoeker. Foto: BrunoPress

Het koningspaar in gesprek met parlementsvoorzitter Eva Kristin Hansen. Daarna schoven ze aan voor een lunch met de Noorse koninklijke familie. Het koningspaar logeert tijdens het verblijf in Oslo ook in het paleis. Het koningspaar in gesprek met parlementsvoorzitter Eva Kristin Hansen. Daarna schoven ze aan voor een lunch met de Noorse koninklijke familie. Het koningspaar logeert tijdens het verblijf in Oslo ook in het paleis. Foto: BrunoPress

Máxima en Willem-Alexander ondertekenen het gastenboek in de Eidsvoll Gallery. Máxima en Willem-Alexander ondertekenen het gastenboek in de Eidsvoll Gallery. Foto: BrunoPress

Ook prinses Mette-Marit, de echtgenote van kroonprins Haakon, verwelkomt het Nederlandse koningspaar. Haakon moet ondanks een negatieve coronatest verstek laten gaan wegens verkoudheidsklachten. Ook prinses Mette-Marit, de echtgenote van kroonprins Haakon, verwelkomt het Nederlandse koningspaar. Haakon moet ondanks een negatieve coronatest verstek laten gaan wegens verkoudheidsklachten. Foto: BrunoPress

Máxima met Sonja (84), de vrouw van koning Harald. Máxima met Sonja (84), de vrouw van koning Harald. Foto: BrunoPress

Willem-Alexander en zijn Noorse collega, koning Harald. Hij zit sinds 1991 op de troon. Willem-Alexander en zijn Noorse collega, koning Harald. Hij zit sinds 1991 op de troon. Foto: BrunoPress

Het koningspaar stapt uit het vliegtuig: naar verluidt vloog de koning zelf. Het regent in Oslo, maar Máxima blijft droog onder de paraplu. Het koningspaar stapt uit het vliegtuig: naar verluidt vloog de koning zelf. Het regent in Oslo, maar Máxima blijft droog onder de paraplu. Foto: BrunoPress