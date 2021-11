Koning Willem-Alexander en koningin Máxima beginnen vandaag aan een driedaags staatsbezoek aan Noorwegen. Het koninklijk paar doet dat op uitnodiging van de Noorse koning Harald V.

Het staatsbezoek, dat eigenlijk gepland stond voor vorig jaar maar verplaatst werd wegens de coronapandemie, draait om klimaatverandering, samenwerking, energietransitie en duurzaamheid.

De koning en koningin beginnen het bezoek in Oslo, waar ze op het koninklijk paleis worden ontvangen door koning Harald V en koningin Sonja. Willem-Alexander legt later een krans bij het nationale monument. Verder is het paar onder meer aanwezig bij een staatsbanket van koning Harald, waar beide koningen een toespraak houden.

Op woensdag bezoekt het koninklijk paar onder meer een bijeenkomst over mensenrechten in de Deichman-bibliotheek en het transportschip Zr. Ms. Rotterdam, om te praten over de defensiesamenwerking tussen beide landen. Daarnaast is een gesprek gepland met minister-president Jonas Gahr Støre.

Bezoek aan laboratorium voor zeewierkweek

Het koninklijk paar gaat de laatste dag van het bezoek naar de stad Trondheim. Kroonprins Haakon houdt die dag een toespraak en er is een lunch met de burgemeester van stad.

Ook gaan de koning en koningin langs bij een laboratorium voor zeewierkweek en een 'energieplus' gebouw dat "over zijn levensduur meer zonne-energie opwekt dan de constructie, exploitatie en afbraak bij elkaar kosten", aldus de Rijksvoorlichtingsdienst.

Ben Knapen, de demissionair minister van Buitenlandse Zaken, begeleidt het driedaagse staatsbezoek.