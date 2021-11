Prinses Amalia woont op 8 december, een dag na haar achttiende verjaardag, haar eerste vergadering van de Raad van State bij in Paleis Kneuterdijk. Zij wordt hierbij begeleid door haar vader, koning Willem-Alexander.

Ook haar moeder, koningin Máxima, zal bij de vergadering aanwezig zijn.

Vanaf het moment dat Amalia achttien jaar is, heeft zij volgens de Grondwet zitting in de Raad van State. De Raad is een onafhankelijk adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en bestuur, en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.

Deze taken worden door twee afdelingen uitgevoerd, de afdeling advisering en de afdeling bestuursrechtspraak. Amalia zal bij de eerstgenoemde plaatsnemen. Zo moet ze kennis opdoen over onder meer wetgeving en het staatsrecht en kan ze zich voorbereiden op haar rol als koningin.

Willem-Alexander is voorzitter van de Raad van State. Máxima maakt net als haar dochter deel uit van de afdeling advisering. Ze hebben geen inhoudelijke betrokkenheid en ook geen stemrecht in de Raad.

Ter gelegenheid van Amalia's eerste vergadering zullen de prinses zelf, Willem-Alexander en vicevoorzitter Thom de Graaf een korte toespraak houden. Ook plant Amalia na afloop een koningslinde in de Franse tuin van Paleis Kneuterdijk.