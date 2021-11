De agenda van koning Willem-Alexander en koningin Máxima staat in de laatste weken van 2021 vol met staats- en werkbezoeken: de twee zitten momenteel in Dubai en vertrekken volgende week naar Noorwegen. Maar waarom leggen ze deze bezoekjes eigenlijk af? En wat doen ze daar precies?

Het koningspaar is nu in Dubai voor een werkbezoek op uitnodiging van de ministers van dat land. Het bezoek wordt gebracht met een specifiek doel: in dit geval het bezoeken van de Expo.

Een staatsbezoek, dat volgende week plaatsvindt in Oslo, is volgens de Rijksvoorlichtingsdienst het hoogste bezoek dat tussen twee landen kan plaatsvinden. Het doel van een bezoek is de goede relatie tussen de landen bevestigen en verdiepen, het wederzijdse begrip versterken en de mogelijkheden tot verdere samenwerking onderzoeken.

Degene die het kortst actief is als staatshoofd brengt eerst een bezoek aan het land met een langer zittend staatshoofd. Na een staatsbezoek aan een bepaald land is het altijd de intentie om ook een contrabezoek af te leggen.

Vaak wordt de koning of het koningspaar tijdens de reis vergezeld door de minister van Buitenlandse Zaken (momenteel wordt deze functie bekleed door Ben Knapen), of een andere bewindspersoon als de minister geen tijd heeft. Ook gaat er vaak een handelsdelegatie mee, een groep van bedrijven die proberen om deals te sluiten in het betreffende land.

Meestal duurt zo'n bezoek twee à drie dagen. Sinds Willem-Alexander koning is, heeft hij ruim twintig staatsbezoeken afgelegd - zo'n drie per jaar. In 2020 was de agenda wegens de coronapandemie leeg, maar voor dit jaar zijn er drie gepland, waaronder nog aankomende bezoeken aan Noorwegen en Griekenland.

Máxima en Willem-Alexander tijdens hun eerste staatsbezoek, in 2014 aan Polen. Máxima en Willem-Alexander tijdens hun eerste staatsbezoek, in 2014 aan Polen. Foto: BrunoPress

Altijd een contraprestatie

Het bezoek bevat een paar vaste onderdelen. Zo wordt de koning of het koningspaar onthaald met een welkomstceremonie en wordt er vaak een staatsbanket - een feestelijke maaltijd - georganiseerd. Ook regelt de koning vaak een zogeheten 'contraprestatie' tijdens zijn bezoek. Vaak is dat een cultureel programma dat Willem-Alexander (met zijn team) organiseert.

Naast de handelsdelegatie en ander personeel (zoals een hofdame) reizen er ook Nederlandse journalisten mee. Ze doen verslag van het bezoek en mogen ook kort met Willem-Alexander (en Máxima) spreken.

Het koningspaar is momenteel in Dubai voor de Nederlandse 'nationale dag' op de wereldtentoonstelling die sinds vorige maand wordt gehouden in de grootste stad van de Verenigde Arabische Emiraten. Willem-Alexander en Máxima gaan volgende week op uitnodiging van koning Harald V naar Noorwegen. Tijdens dat bezoek staan onderwerpen als klimaatverandering en duurzaamheid centraal.