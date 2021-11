Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn dinsdagmiddag (lokale tijd) aangekomen op het vliegveld van Abu Dhabi, de hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Ze zijn naar de Golfstaat gekomen voor de Nederlandse 'nationale dag' op de wereldtentoonstelling.

Die tentoonstelling wordt sinds vorige maand in Dubai gehouden. De koning opent woensdag officieel het Nederlandse paviljoen.

De reis werd gemaakt met het regeringsvliegtuig. Op het vliegveld stond een erewacht langs de uitgerolde rode loper opgesteld. Ook minister Tom de Bruijn (Buitenlandse Handel) was ter begroeting aanwezig. Vanaf de luchthaven gingen de koning en koningin naar de stad. Daar wordt het koningspaar apart ontvangen.

Als staatshoofd heeft Willem-Alexander een ontmoeting met de zestigjarige sjeik Mohammed bin Zayed. Hij is de kroonprins van Abu Dhabi, het grootste, rijkste en belangrijkste van de zeven emiraten die sinds 1971 de VAE vormen. Zijn dertien jaar oudere halfbroer Khalifa is emir van Abu Dhabi en in naam president van de federatie, maar sinds een beroerte in 2014 treedt Mohammed in de praktijk op als staatshoofd.

Koningin Máxima heeft een gesprek met sjeika Fatima bint Mubarak. Zij is de weduwe van de in 2004 overleden vader des vaderlands van de Emiraten, sjeik Zayed, en moeder van kroonprins Mohammed, vaak aangeduid met 'MBZ'. Sjeika Fatima maakt zich sterk voor onderwijs voor meisjes en lanceerde eerder dit jaar een nationaal actieprogramma voor vrouwen, vrede en veiligheid.

Het koningspaar brengt de nacht door in Abu Dhabi en gaat woensdag naar Dubai voor een uitgebreid bezoek aan de Expo 2020. De wereldtentoonstelling had oorspronkelijk vorig jaar de deuren moeten openen maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld en ging op 1 oktober van start. Nederland heeft een eigen paviljoen dat zich richt op duurzaamheid.