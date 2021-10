De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) heeft op zijn website bevestigd dat de koning en zijn familie jagen op Kroondomein Het Loo. Willem-Alexander doet dit één dagdeel per jaar.

De RVD zegt dat er wordt gejaagd om overpopulatie te voorkomen en dat 90 procent van de jacht wordt uitgevoerd door professionele faunabeheerders die in dienst zijn bij het Koninklijk Huis.

Leden van de familie die in het bezit zijn van een jachtakte jagen "incidenteel", aldus de RVD. "Dit gebeurt altijd onder een-op-eenbegeleiding en toezicht van de faunabeheerders, vanwege hun kennis van de wildstand en het terrein."

"Willem-Alexander heeft het jagen altijd verdedigd", zegt royaltydeskundige Rick Evers. "Hij heeft ook altijd gezegd dat het voor mensen die niet jagen lastig te begrijpen is. Het gaat volgens hem om het in stand houden van een gezond evenwicht. Anders gaan bepaalde dieren, als er te weinig te eten is, uiteindelijk hun eigen soort opeten."

Kroondomein Het Loo wordt jaarlijks tussen half september en eind december gesloten voor publiek. In die periode wordt er gejaagd. Dit jaar is die afsluiting nog toegestaan, maar dat is voor volgend jaar nog onzeker. Demissionair minister Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) maakte bekend dat de koning het Veluwse natuurgebied niet meer mag afsluiten als hij aanspraak wil blijven maken op subsidie voor onderhoud.

Een nieuwe subsidieaanvraag moet uiterlijk op 31 december ingediend worden, zegt de Rijksvoorlichtingsdienst. Voor die datum moet de koning dus beslissen of hij het kroondomein voor vrijwel het hele jaar opent.