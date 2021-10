Volgens prinses Beatrix is gedegen wetenschappelijk onderzoek een belangrijke bron van hoop voor mensen met spierziekten. Dat vertelde de 83-jarige prinses maandagavond aan Jan Slagter in het televisieprogramma 65 jaar Prinses Beatrix Spierfonds: Samen krachtig tegen spierziekten.

Slagter praatte met Beatrix over haar inzet voor het spierfonds en ook was er nooit eerder vertoond beeldmateriaal van de prinses te zien. Zo blikte ze terug op het begin van haar periode bij het fonds toen de polio-epidemie uitbrak. "Het was vreselijk", herinnerde Beatrix zich, die op achttienjarige leeftijd beschermvrouwe werd. Nadat ze in 2013 was afgetreden als koningin, werd ze weer meer betrokken bij het fonds.

Een van de eerste dingen die Beatrix toen heeft gedaan, is aandacht vragen voor wetenschappelijk onderzoek. Ze ging al vrij snel met een paar onderzoekers van verschillende instellingen in gesprek. "De eerste vraag was: kennen jullie elkaar? Want daar moesten we iets aan doen", vertelde ze.

Er is volgens haar veel veranderd sinds ze 65 jaar geleden begon als beschermvrouwe. Zo worden er steeds meer behandelingen beschikbaar die de ziektes kunnen stoppen of het verloop ervan kunnen verzachten.

Vrijdag werd bekendgemaakt dat het medicijn Zolgensma voortaan vergoed zal worden in het basispakket van de zorgverzekering. Het gaat om een gentherapie die levensreddend kan zijn voor kinderen met de zeldzame spierziekte SMA.

"Eindelijk", zei Beatrix hierover. "Het is zo wezenlijk dat er ook echt iets geboden wordt wat werkelijk hoop kan bieden. Hoop geeft weer kracht en nieuwe moed om verder te gaan, want er wordt heel veel gevraagd van mensen."

'Geef niet op'

Ter afsluiting had de prinses nog een persoonlijke boodschap voor patiënten. "Geef niet op en wees sterk." Slagter vulde haar aan: "En mensen, geef geld." Daarop zei Beatrix: "Dat mag u heel graag zeggen."

Het Prinses Beatrix Spierfonds werd 65 jaar geleden opgericht en kreeg de naam van prinses Beatrix. Het doel van de uitzending was om donateurs voor het spierfonds te werven.

Mensen met en zonder spierziekten liepen maandag verschillende routes door het land, waaronder een route van 65 kilometer. Zij startten al midden in de nacht en finishten tijdens de uitzending op Paleis Soestdijk, waar prinses Beatrix hen op stond te wachten. Glennis Grace en Danny Vera traden op bij hun onthaal.