De veertigjarige George Mikhailovich Romanov van Rusland, erfopvolger van het huis Romanov, is getrouwd met de 39-jarige Italiaanse schrijver Victoria Romanovna Bettarini. Dit is de eerste koninklijke bruiloft die plaatsvindt in Rusland in 104 jaar, meldt de persdienst van het voormalige Russische keizershuis.

De twee verloofden zich in januari van dit jaar. De bruiloft vond plaats in de Izaäkkathedraal in Sint-Petersburg, de oude hoofdstad van het voormalige Russische Rijk (1721-1917). De twee waren op 24 september al voor de wet getrouwd. Vrijdag hield het echtpaar een religieuze ceremonie die twee dagen zal duren.

Leden van diverse koninklijke families en hoogwaardigheidsbekleders woonden de trouwceremonie bij. Zo waren onder anderen de Belgische prinses Leia, de Spaanse koningin Sofia en prins Rudolf van Liechtenstein aanwezig.

Mikhailovich is enig kind van grootvorstin Maria Vladimirovna, een nakomeling van tsaar Alexander II (1818-1881). Haar vader was een achterkleinzoon van de tsaar. Maria Vladimirovna claimt sinds 1992 aan het hoofd te staan van de keizerlijke Romanov-familie. Dit wordt niet algemeen erkend.

Volgens haar is Mikhailovich de volgende in lijn voor de vacante Russische tsarentroon. De laatste tsaar, Nicolaas II (1868-1918), werd samen met zijn gezin vermoord na de Russische Revolutie van 1917.