Het Kunstmuseum in Den Haag gaat vanaf 9 oktober een jurk tentoonstellen die het in bruikleen heeft gekregen van koningin Máxima.

De avondjurk is gemaakt door modeontwerper Jan Taminiau en maakt deel uit van de modetentoonstelling Global Wardrobe - De wereldwijde modeconnectie. In de tentoonstelling besteedt het Kunstmuseum aandacht aan driehonderd jaar West-Europese mode die is geïnspireerd door niet-Europese culturen.

De jurk, die Máxima droeg tijdens een staatsbezoek aan India in 2019, past in deze collectie omdat Taminiau hem op basis van een Indiase sari maakte.

"Uit de collectie sari's van de koningin heb ik deze kwalitatief hoogwaardige stof gekozen om mee te werken, in een kleur die mooi combineert met de sieraden die ze had uitgekozen", vertelde Taminiau.

De jurk is gemaakt van groene zijde met ingeweven zilveren motieven. "Groen is van ons allebei een favoriete kleur", zei de modeontwerper over deze keuze.

"In de traditionele Indiase dracht wordt de stof losjes gevouwen en gedraaid en alleen met spelden en een riempje vastgezet. Voor mijn variant van de sari heb ik de stof gefixeerd op een binnenwerk, zodat deze op zijn plaats blijft. Het is een traditionele Europese couturetechniek die ik altijd toepas."