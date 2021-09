Voor het Koninklijk Huis is volgend jaar ruim 10 miljoen euro gereserveerd, zo werd op Prinsjesdag bekendgemaakt. Koning Willem-Alexander ontvangt dan 6.132.000 euro, waarvan 1.007.000 euro aan salaris en 5.125.00 euro voor de kosten van zijn personeel en hofhouding. Hiermee gaat hij er vergeleken met dit jaar 75.000 euro op vooruit.

Koningin Máxima ontvangt in 2022 een salaris van 400.000 euro. 667.000 euro wordt gereserveerd voor haar personeel en hofhouding. Dat is 12.000 euro meer dan dit jaar.

Ook prinses Beatrix gaat erop vooruit. Zij ontvangt dit jaar 569.000 euro aan inkomen in plaats van de 564.000 euro van vorig jaar. Voor haar hofhouding en persoon kreeg Beatrix vorig jaar 1.087.000 euro. Dat bedrag stijgt voor 2022 naar 1,1 miljoen euro.

Troonopvolger prinses Amalia wordt op 7 december achttien jaar. Vanaf januari heeft zij recht op 299.000 euro aan inkomen en 1.354.000 euro voor het personeel en de hofhouding. In juni liet de prinses in een brief aan demissionair premier Mark Rutte weten dat ze tijdens haar tussenjaar en studententijd geen inkomen of onkostenvergoeding van de Staat wil ontvangen.

In haar brief schreef Amalia dat ze de toelage, die ze per 7 december 2021 zou krijgen, "ongemakkelijk vindt" zolang zij daar "weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen en andere studenten het zoveel moeilijker hebben". "Zeker in deze onzekere coronatijd", aldus de prinses.

Minder privévluchten, meer budget voor civiele vluchten

Het Koninklijk Huis zal in 2022 minder vliegen met het regeringsvliegtuig en de Gulfstream, een toestel bedoeld voor het vervoeren van hoge militairen en politici. Hierop zal 24.000 euro bespaard worden. De inzet van deze toestellen kostte dit jaar respectievelijk 457.004 en 68.775 euro.

Er wordt wel meer geld uitgetrokken voor gebruikelijke (civiele) vluchten voor de leden van het Koninklijk Huis: ruim 40.000 euro meer dan vorig jaar.

In totaal is in de begroting 10.521.000 euro voor het Koninklijk Huis gereserveerd.