Prinses Alexia is naar Wales vertrokken voor het begin van haar studie op het United World College of the Atlantic. De Rijksvoorlichtingsdienst plaatst maandagochtend een foto van haar vertrek op Instagram.

Het beeld, waarop de zestienjarige prinses met twee volle tassen voor de deur van Paleis Huis ten Bosch staat, is gemaakt door haar vader, koning Willem-Alexander.

Alexia ging tot vorig schooljaar naar het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag. In Wales zal ze opgaan voor haar Internationaal Baccalaureaat.

De prinses treedt hiermee in de voetsporen van haar vader. Koning Willem-Alexander ging van 1983 tot 1985 naar het Atlantic College en is tegenwoordig beschermheer van de school.

In Wales komt Alexia de Spaanse prinses Leonor, de oudste dochter van koning Felipe en koningin Letizia, tegen. Recent ging ook prinses Elisabeth van België, de oudste dochter van koning Filip en koningin Mathilde, naar het Atlantic College.