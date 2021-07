Bij Paleis Huis ten Bosch vindt vrijdag een fotosessie met koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de prinsessen Amalia, Alexia en Ariane plaats. Het koninklijk gezin ontvangt de media voor de traditionele fotosessie aan het begin van de zomervakantie.

Het is de eerste keer sinds vorig jaar juli dat het koninklijk paar en hun drie dochters voor zo'n sessie poseren. Normaal gesproken vindt er twee keer per jaar een persmoment plaats.

Het gezin ging vanwege de coronacrisis echter niet op wintersportvakantie naar Lech, en dus was er geen fotosessie eerder dit jaar. Er werd toen ook geen alternatief georganiseerd.

Na afloop van de fotosessie beantwoordt het koningspaar enkele vragen van verslaggevers. Vanwege corona moet de aanwezige pers aan verschillende regels voldoen. Zo moeten ze een vaccinatie- of herstelbewijs laten zien of een negatief testbewijs hebben.

Na de zomer wacht het koninklijk gezin een aantal veranderingen. Zo zullen prinsessen Amalia en Alexia hoogstwaarschijnlijk minder thuis zijn in Paleis Huis ten Bosch. De zeventienjarige Amalia slaagde vorige maand cum laude voor haar eindexamen, maar wil niet meteen een studie doen. Ze gaat eerst een tussenjaar nemen om te reizen, leuke bedrijven te leren kennen en andere dingen die te doen ze later in haar leven niet meer kan doen.

Alexia gaat na de zomer studeren aan het United World College of the Atlantic in Wales. Daarmee treedt ze niet alleen in de voetsporen van haar vader Willem-Alexander, maar ook in die van prinses Elisabeth van België. De school wordt gezien als een van de meest prestigieuze 'middelbare scholen' ter wereld. Ook de Spaanse prinses Leonor start er komend schooljaar.

Het koningspaar was donderdagavond nog aanwezig in Valkenburg om bewoners vanwege de overstromingen een hart onder de riem te steken. Daar spraken ze ongeveer anderhalf uur met bewoners, ondernemers en hulpverleners, zag een NU.nl-verslaggever ter plaatse.