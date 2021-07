Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn donderdag per helikopter naar Zuid-Limburg gevlogen om bewoners vanwege de overstromingen een hart onder de riem te steken.

Volg dit onderwerp Volgen Krijg meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rond de zware wateroverlast

Het koningspaar is meteen na de diploma-uitreiking van oudste dochter prinses Amalia afgereisd naar Zuid-Limburg, waar de vele regen die sinds dinsdagavond valt voor grote problemen zorgt. Het grootste gedeelte van de tocht verliep per helikopter, waarna ze het laatste stukje per auto naar het centrum van Valkenburg werden gebracht.

Daar spraken ze ongeveer anderhalf uur met bewoners, ondernemers en hulpverleners, zag een NU.nl-verslaggever ter plaatse. Het stel droeg kaplaarzen en moest soms door enkeldiep water waden. Ook bezochten Willem-Alexander en Máxima een bowlingcentrum waar getroffenen werden opgevangen. Veel omwonenden zwaaiden het koningspaar toe vanaf hun balkons.

Eerder op de dag belde de koning al met Johan Remkes, commissaris van de koning in Limburg. Hij betuigde toen zijn steun en wenste hem sterkte met de moeilijke omstandigheden rond de wateroverlast.

Hevige regenval leidt deze dagen tot grote problemen in Zuid-Limburg. Lokaal valt tot 150 millimeter, terwijl er gemiddeld 80 millimeter valt in de hele maand juli. Twee weken geleden had de provincie ook al te kampen met overstromingen na zware buiten.