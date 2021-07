Koningin Máxima neemt buitenlandse vrienden wel eens mee naar de Amsterdamse Wallen. "Deze buurt is nu eenmaal Amsterdam eigen", verklaarde Máxima tijdens de opening van een brug in de Amsterdamse buurt.

De Wallen waren dan ook opgenomen in haar kennismakingstocht door Nederland, waarbij ze deels incognito en met zwarte pruik het land in trok. "Ik was hier al in 1999. Ik had er veel over gelezen."

Máxima had in Café Stoof aan de Oudezijds Achterburgwal een gesprek met onder anderen Cor van Dijk van ondernemersvereniging BIZ Burgwallen en eigenaar van onder meer Casa Rosso en de Bananenbar.

De koningin was in het café om te praten over de nieuwe tijdelijke brug die ze net had geopend, maar Van Dijk was benieuwd of Máxima al eens eerder in de buurt was geweest. Dat was dus het geval. Ze was destijds ook over de Wallen gelopen.

De koningin deelde ook dat dochter Amalia donderdag haar diploma krijgt. Prinses Amalia, die eind dit jaar achttien jaar wordt en dan troongerechtigd is, slaagde vorige maand cum laude voor haar eindexamen. "Het is een hele drukke dag", aldus koningin Máxima.

Het gezin poseert vrijdag voor de pers tijdens de jaarlijkse zomerfotosessie bij Huis ten Bosch.