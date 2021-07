Koning Willem-Alexander zal niet naar Tokio reizen om de Olympische Spelen bij te wonen, laat de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag weten. Wel opent hij op vrijdag 23 juli het Olympic Festival in Scheveningen.

Het festival op het strand van de badplaats zal van 23 juli tot en met 8 augustus in het teken van de Spelen staan. Zo worden tijdens de Spelen de Nederlandse medaillewinnaars bij terugkeer gehuldigd op het terrein. Overdag is het onder meer mogelijk om kennis te maken met bepaalde sporten en kan op grote schermen gekeken worden naar de wedstrijden in Tokio.

Sinds de Winterspelen van 1994 in Lillehammer (Noorwegen) was de koning altijd bij de Winter- en Zomerspelen aanwezig. De enige uitzondering was 2002 (Salt Lake City), toen Willem-Alexander verstek moest laten gaan wegens zijn huwelijksreis.

De koning was tussen 1998 en 2013 lid van het internationaal olympisch comité (IOC) en sinds 2016 is hij erelid.

Willem-Alexander op de tribune tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Willem-Alexander op de tribune tijdens de Spelen van Rio de Janeiro in 2016. Foto: ANP

Geen toeschouwers bij Olympische Spelen

Bij de Olympische Spelen, die op 23 juli beginnen, zijn geen toeschouwers welkom. Het organisatiecomité heeft in overleg met de Japanse overheid en het internationaal olympisch comité (IOC) besloten om vanwege coronazorgen helemaal geen publiek toe te laten tot de sportlocaties in de hoofdstad.

Het was de bedoeling dat inwoners van Japan wel de Spelen mochten bezoeken, met maximaal tienduizend bezoekers per stadion.

Maar artsen en andere medisch deskundigen zeiden de afgelopen weken dat het voor de druk op de gezondheidszorg beter zou zijn om helemaal geen fans toe te laten.