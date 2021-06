Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en Tamara van Ark (Medische Zorg) hebben zich uitgesproken over koning Willem-Alexander, die donderdag een hand heeft geschud van een inwoner uit Den Haag en ook geen 1,5 meter afstand hield. De koning heeft zich dus niet aan de coronaregels gehouden en wordt hierop aangesproken door de ministers.

De koning bracht donderdag een bezoek aan de Haagse Marktweg, die werd uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat van Nederland.

Tijdens zijn bezoek schudde Willem-Alexander de hand van een omstander, wat werd vastgelegd op beeld en daarna viraal ging. Ook hield hij geen 1,5 meter afstand.

Volgens demissionair minister Grapperhaus (Justitie) geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Ook Van Ark (Medische Zorg) vindt dat de regels er "voor ons allemaal" zijn.

"De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt", zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn "enthousiasme" tijdens het bezoek wel.

De koning bracht donderdag langere tijd door in de wijk Transvaal. Naast zijn bezoek aan de oranje gekleurde straat liep hij ook mee naar de achtertuin van een van de bewoners waar een scherm was geïnstalleerd om de wedstrijd te kijken. Met het bezoek wilde Willem-Alexander zijn saamhorigheid met alle miljoenen Oranjefans in Nederland tot uitdrukking brengen.