Demissionair minister Ferd Grapperhaus (Justitie) en Tamara van Ark (Medische Zorg) spreken koning Willem-Alexander aan op het feit dat hij zich niet aan de coronaregels heeft gehouden. De vorst schudde afgelopen donderdag in Den Haag de hand van een omstander en hield geen 1,5 meter afstand van anderen.

De koning bracht donderdag een bezoek aan de Haagse Marktweg, die werd uitgeroepen tot mooiste Oranjestraat van Nederland. Tijdens zijn bezoek schudde koning Willem-Alexander de hand van een omstander. Dat werd vastgelegd op beeld en ging daarna viraal. Ook hield hij geen 1,5 meter afstand van anderen.

Volgens minister Grapperhaus geldt er geen uitzondering op de regels voor leden van het koningshuis. Ook Van Ark vindt dat de regels er "voor ons allemaal" zijn.

"De regels zijn er niet voor niets, en spreek elkaar erop aan als het naleven niet gebeurt", zegt Van Ark. Ze vindt dat de koning een voorbeeldfunctie heeft, maar snapt zijn enthousiasme tijdens het bezoek wel.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zegt de beelden niet te hebben gezien. Wel is het volgens hem "voor iedereen goed om de 1,5 meter aan te houden". De Jonge erkent dat dit niet altijd makkelijk is. "Maar dat is niet goed, die regel moeten we echt nog eventjes houden."

Ingrid van Engelshoven, demissionair minister van Onderwijs, vindt het goed als we elkaar "niet te hard de maat nemen". Volgens haar is het juist "mooi als iedereen meeleeft" met het Nederlands elftal. "Gelukkig is hij ook een mens."

Minister Carola Schouten (Landbouw) vond dat de bewoners van de straat en de koning "wel een beetje dicht op elkaar" stonden. Ook zij begrijpt het enthousiasme, maar vindt het wel belangrijk dat de regels worden nageleefd.

'Afstand houden was lastig vanwege drukte'

Volgens de Haagse burgemeester Jan van Zanen probeerde iedereen onderling afstand te houden, maar was dat lastig vanwege de drukte. Van Zanen begeleidde de koning tijdens zijn bezoek.

"Iedereen heeft gepoogd gepaste afstand te houden. Er zijn echt pogingen gedaan, maar dat is mede door de toestroom niet steeds gelukt", laat hij via een woordvoerder weten. "Veel mensen kwamen erop af, daardoor ontstaat een drukte om de koning en de burgemeester heen."

De koning bracht donderdag langere tijd door in de wijk Transvaal. Zo liep hij ook mee naar een achtertuin van een Oranjefan waar voor het bekijken van de wedstrijd een scherm was geïnstalleerd. Met het bezoek wilde koning Willem-Alexander zijn gevoel van saamhorigheid met miljoenen Oranjefans in Nederland tot uiting brengen.

1 Bekijk beelden van het bezoek van de koning aan de Oranjestraat

Koning kwam eerder in opspraak

Het is niet de eerste keer dat de koning in opspraak raakt omdat hij zich niet aan de coronamaatregelen houdt.

Tijdens een vakantie in Griekenland in augustus vorig jaar gingen koning Willem-Alexander en koningin Máxima met een restauranthouder op de foto. Het echtpaar hield geen afstand van de restauranthouder en droeg ook geen mondkapje. Dat was omdat ze "in de spontaniteit van het moment" niet goed hadden opgelet, zo twitterden ze later.

Ook in oktober kwam het koningspaar onder vuur te liggen. Volgens velen was het onverstandig dat het gezin vakantie ging vieren in Griekenland, terwijl de bevolking juist werd opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de corona-uitbraak. De koning besloot daarom een paar uur na aankomst weer terug naar huis te vliegen en betuigde daarna spijt in een videoboodschap.

Het kabinet kondigt vrijdagavond een verdere versoepeling van de coronaregels aan. Het loslaten van de 1,5 meter afstand zit daar naar alle waarschijnlijkheid niet tussen. Nu andere regels worden versoepeld, benadrukt het kabinet juist het belang van onderling afstand houden en regelmatig de handen wassen.