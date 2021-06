Door haar actieve rol op Instagram, haar ruim 262.000 volgers op het platform en haar titel van gravin wordt Eloise ook wel 'gravinfluencer' genoemd. Een bijnaam waar ze zelf hard om moet lachen, maar niet eentje waarmee ze zich identificeert, zegt de negentienjarige dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien tegen ANP.

"Toen ik 'gravinfluencer' voor het eerst hoorde moest ik erg lachen. Mijn vrienden en ik vinden die naam echt hilarisch", vertelt Eloise.

"Maar het is niet iets waarmee ik mezelf associeer. Ik weet dat mijn titel gravin is en dat ik een soort van influencer ben omdat ik veel volgers heb op Instagram, maar zo zie ik mezelf echt helemaal niet. Ik ben gewoon Eloise."

Toen de gravin in 2018 begon op Instagram, had ze nooit verwacht dat haar account zo groot zou worden. "Ik ben er nooit mee begonnen omdat ik veel volgers wilde hebben, dat vind ik helemaal niet belangrijk. Ik had nooit gedacht dat het zo zou groeien en ik ben niet zo bezig met het aantal volgers. Het is niet dat ik denk: hoe kan ik meer volgers krijgen? Voor mij is het nog steeds een platform waarop ik dingen deel voor mijn vrienden."

Gravin deelt niet alles

Met een groter aantal volgers komt ook een grotere verantwoordelijkheid, weet Eloise. "Ik vind het vooral voor de jonge meisjes belangrijk om een echt en eerlijk beeld te laten zien. Ik ben echt mezelf en wil laten zien dat iedereen dat ook moet zijn."

De oudste kleindochter van prinses Beatrix deelt veel beelden van haar leven, maar er is een grens in wat ze mag posten. "Privéfamiliegelegenheden bijvoorbeeld of binnen het huis van mijn ouders fotografeer of film ik niet. Ik probeer zo open mogelijk te zijn, maar ik kan door mijn rol en familie niet 100 procent van mijn leven delen."

Binnen wat wel mag worden gedeeld, krijgt Eloise de volledige vrijheid van haar ouders. "Ze laten me vrij en vertrouwen erop dat ik wel weet wat de grens is. Hoe langer ik dit doe, hoe beter ik dat ook begrijp."