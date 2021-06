Jonathan Pryce heeft een lintje gekregen van koningin Elizabeth. De Britse koningin heeft tijdens de officiële viering van haar verjaardag traditiegetrouw de Birthday Honours bekendgemaakt, vergelijkbaar met de lintjesregen in Nederland.

De lijst wordt volgens Britse media gedomineerd door mensen die een belangrijke rol speelden bij het bestrijden van de coronapandemie, maar er was ook ruimte om bekende Britten te prijzen.

Pryce is een van de spraakmakendste namen op de lijst. Hij werd vorig jaar genomineerd voor een Oscar voor zijn rol in The Two Popes. De Welshe acteur, ook bekend van Game of Thrones, werd in 2009 al Commandeur van de Orde van het Britse Rijk (CBE), maar wordt nu ook geridderd en mag voortaan Sir voor zijn naam zetten. Opvallend genoeg is Pryce gecast om de rol van prins Philip over te nemen in de komende seizoenen van de Netflix-hit The Crown.

Onder anderen kinderboekenschrijfster Lauren Child, zangeres Lulu en presentatrice Sue Barker krijgen allemaal de titel CBE, terwijl singer-songwriter Alison Moyet en zanger Engelbert Humperdinck zich nu Lid van de Orde van het Britse Rijk mogen noemen. Ook Skunk Anansie-zangeres Deborah Anne Dyer (Skin) en British Bake Off-jurylid Prue Leith krijgen een lintje.

De 'honours' worden twee keer per jaar uitgereikt: op de officiële verjaardag van de koningin in juni en aan het eind van het jaar.