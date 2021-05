De restauratie van de Gouden Koets is afgerond. De NOS zendt in juni een documentaire uit waarin de ingewikkelde operatie, die na Prinsjesdag in 2015 begon, op de voet wordt gevolgd.

Het rijtuig is tot op het kleinste detail bekeken en daar waar nodig onder handen genomen.

In NOS De Gouden Koets volgen we de dilemma's waarvoor de restauratoren zich gesteld zagen. De Gouden Koets is namelijk een kunstobject met historische waarde, maar moet ook een veilig 'vervoersmiddel' zijn.

Een ander thema is de discussie over het paneel Hulde der Koloniën, dat een groot deel van de linkerzijde van het rijtuig beslaat. Hier staan halfnaakte Afrikaanse en Indonesische mannen afgebeeld die geschenken aanbieden aan het Koninklijk Huis. Volgens critici wordt hiermee het koloniale verleden van Nederland verheerlijkt.

De documentaire wordt uitgezonden aan de vooravond van een tentoonstelling in het Amsterdam Museum waarin de Gouden Koets centraal staat. Bezoekers krijgen hierbij informatie over onder meer de ambacht, historie en symboliek van de koets, die vermoedelijk na deze periode weer wordt gebruikt voor de koninklijke rijtoer op Prinsjesdag.

De koets was een geschenk van de Amsterdamse bevolking aan koningin Wilhelmina bij haar inhuldiging. Sinds 1903 laat het staatshoofd zich er op Prinsjesdag mee naar de Ridderzaal rijden. Daarvoor werd de Glazen Koets gebruikt, die met dat doel ook weer tijdens de restauratie van stal is gehaald.

NOS De Gouden Koets is op woensdag 16 juni om 20.30 uur te zien op NPO2.