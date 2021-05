Prinses Laurentien, de echtgenote van prins Constantijn, wordt dinsdag 55 jaar. NU.nl zet een aantal weetjes over haar op een rij.

Laurentien Brinkhorst wordt op 25 mei 1966 geboren in Leiden. Ze krijgt de roepnaam Petra, maar verandert die op latere leeftijd naar Laurentien, naar verluidt omdat ze haar eigenlijke naam niet mooi zou vinden. Haar zelfgekozen naam is een samenstelling van de namen van haar ouders: Laurens Jan en Jantien.

Laurentien studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen en behaalt daar haar propedeuse geschiedenis. Daarna verhuist ze naar Londen, waar ze aan de universiteit haar bachelordiploma politieke wetenschappen behaalt. In 1991 studeert de prinses af aan de University of California, met een master in de journalistiek.

Beatrix is al sinds haar studietijd bevriend met de moeder van Laurentien. De toekomstige prinses en de prins kennen elkaar dus al sinds jonge leeftijd. Het duurt tot 1995 voordat Laurentien en Constantijn een relatie met elkaar krijgen. Ze ontmoeten elkaar in Brussel en verloven zich in 2000.

Laurentien en Constantijn op hun huwelijk in 2001. Laurentien en Constantijn op hun huwelijk in 2001. Foto: BrunoPress

Vlak voor haar 35e verjaardag, op 19 mei 2001, treedt Laurentien in het huwelijk met prins Constantijn. De ceremonie vindt plaats in de Grote Kerk in Den Haag. De prinses draagt een trouwjurk van het Belgische modehuis Natan.



Laurentien en Constantijn krijgen drie kinderen: Eloise Sophie Beatrix Laurence (2002), Claus-Casimir Bernhard Marius Max (2004) en Leonore Marie Irene Enrica (2006).

Het gezin woont langere tijd in het buitenland. Eerst in Londen, waar Laurentien werkt bij een adviesbureau, en vanaf 2004 in Brussel, waar Constantijn een baan krijgt bij de Europese Commissie. In 2015 verhuizen ze weer naar Nederland, waar ze een woning hebben in Den Haag.

Het gezin met van links naar rechts Claus-Casimir, Laurentien, Leonore, Constantijn en Eloise. Het gezin met van links naar rechts Claus-Casimir, Laurentien, Leonore, Constantijn en Eloise. Foto: RVD - Jeroen van der Meyde

Naast haar werkzaamheden voor het Koninklijk Huis zet Laurentien zich in voor de bevordering van alfabetisering. In 2004 richt ze de Stichting Lezen en Schrijven op, die laaggeletterdheid moet voorkomen en verminderen.

Zelf schrijft Laurentien ook graag. In 2009 brengt ze Mr. Finney en de wereld op zijn kop uit, onder de naam Laurentien van Oranje. Met bekende kinderboekenschrijver Paul van Loon schrijft de prinses in 2016 een sprookjesboek. De Efteling heeft een musical gemaakt van het verhaal.

Laurentien is dit jaar precies twintig jaar getrouwd met Constantijn, en de twee zijn volgens de prinses erg gelukkig met elkaar. "Ik heb een geweldige man, met een heel sterk kompas", vertelt ze in gesprek met Libelle. "We zijn enorm aan elkaar gewaagd en hebben dezelfde eigenschappen, maar dan in een totaal ander jasje. We zijn gelijkwaardig, leren van elkaar maar proberen elkaar niet te veranderen."

Laurentien met dochter Eloise. Laurentien met dochter Eloise. Foto: Eloise van Oranje

De prinses is ook dol op haar kinderen. Haar oudste dochter Eloise is sinds haar achttiende (openbaar) actief op sociale media, iets dat haar moeder alleen maar leuk vindt. "Het belangrijkste is dat ze zichzelf blijft en stevig in haar schoenen staat. Ze is achttien jaar, een volwassen, jonge vrouw", vertelde ze in Beau. Prinses Laurentien zegt dat ze haar dochter "af en toe wel dingen influistert". "Maar we hebben vertrouwen in haar. Het leven is een leerproces, ook voor haar. Je ziet dat ze haar leven viert, het belangrijkste is haar authenticiteit."