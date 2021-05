Ruim drie miljoen mensen zagen maandagavond het gesprek tussen Matthijs van Nieuwkerk en koningin Máxima, dat werd georganiseerd ter ere van haar vijftigste verjaardag. Verschillende media schrijven dinsdag over het interview, waarbij het gebrek aan kritische vragen door de recensenten wordt opgemerkt.

Volkskrant: 'Wat ze vertelde, vertelde ze charmant'

"Geen moment kwam ze in de verleiding meer los te laten dan gepland. Maar wát ze kwijt wilde, vertelde ze zelfverzekerd en charmant", schrijft Emma Curvers. "Over haar ontmoeting met Willem-Alexander op dat feestje in Sevilla, en de zwarte pruik die ze droeg toen ze na hun kennismaking incognito Nederland ging verkennen."

"Via een lang, lang blokje werk kwamen we terecht bij het mooiste deel van het gesprek: Máxima die geëmotioneerd sprak over haar zus Ines, die door zelfdoding om het leven kwam. 'Het heeft me een paar jaar gekost', zei ze met betraande ogen, 'maar ik denk aan haar met een grote glimlach'. Ines had 'een beetje meer dan een depressie', vertelde Máxima tussen neus en lippen door: een persoonlijkheidsstoornis. Voor koninklijke doen verfrissend mededeelzaam - en sympathiek dat Máxima aandacht vroeg voor betere preventie en voor de ggz."

AD: 'Matthijs deed Margriet van der Lindentje'

"Martijn van Dam, die ooit na vijftien minuten zweten in DWDD zijn kansen op het PvdA-lijsttrekkerschap zag verdampen, zal zeker jaloers zijn geweest op de fluwelen handschoenen waarmee Matthijs onze vorstin benaderde", aldus Angela de Jong. "De presentator deed op sommige momenten zelfs een Margriet van der Lindentje, zoveel woorden had hij nodig om een vraag te formuleren."

"Het probleem is echter dat ik niet met zekerheid kan zeggen dat Matthijs het hier verzaakte. Dit was geen live-interview aan een talkshowtafel met een nietszeggende politicus. Voor een opgenomen onderonsje met de koninklijke familie gelden andere wetten. Misschien eiste de RVD dat er achteraf hier en daar werd geknipt. Wie weet was Matthijs van tevoren al een pin op de neus gegeven: een of twee kritische vragen, anders gaat het hele feest niet door."

Parool: 'Boulevard met moeilijke woorden'

Ik zag gisteren een interview met haar naar aanleiding van haar vijftigste verjaardag", schrijft Theodor Holman. "Tja, wat was het? Een Boulevard met moeilijke woorden? Een Privé zonder de Privé-vragen? Of gewoon een matig interview?"

"Men wil ons maar doen geloven dat de koning, de koningin en de prinsesjes gewone mensen zijn, maar zodra ze worden geïnterviewd lijkt men altijd teleurgesteld als het gewone mensen blijken. Dat komt doordat men dat sprookje expres in stand wil houden."

