Koning Willem-Alexander heeft koningin Máxima maandag een onderscheiding gegeven. Ze kreeg het Grootkruis van de Huisorde van Oranje ter gelegenheid van haar vijftigste verjaardag en als waardering voor haar verdiensten voor het Koninklijk Huis.

Koningin Máxima heeft de onderscheiding op haar verjaardag gekregen, laat de Rijksvoorlichtingsdienst dinsdag weten.

De Huisorde van Oranje is een particuliere onderscheiding die in 1905 door koningin Wilhelmina in het leven werd geroepen. De orde kent drie graden: Grootkruis, Groot Erekruis en Erekruis.

De onderscheiding gaat niet alleen naar Nederlanders, maar ook naar inwoners van andere landen die zich hebben ingezet voor de koning(in) of het Koninklijk Huis. Koning Willem-Alexander is op dit moment Grootmeester van de Huisorde en bepaalt dan ook persoonlijk - zonder tussenkomst van een minister - wie voor de onderscheiding in aanmerking komt.

Het Grootkruis dat Máxima heeft ontvangen, is 68 millimeter lang en 54 millimeter breed en hangt aan een oranje lint.

Royaltyverslaggever Rick Evers meldt op Twitter dat ook prinses Laurentien de onderscheiding heeft gekregen. Zij kreeg hem op haar huwelijk van Beatrix, die toen nog koningin was.