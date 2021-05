Koningin Máxima vindt het achteraf gezien een inschattingsfout dat zij en haar gezin in oktober tijdens de coronapandemie op vakantie naar Griekenland zijn gegaan, vertelt ze in een op maandagavond uitgezonden gesprek met Matthijs van Nieuwkerk.

"We denken in mogelijkheden. Het mocht, maar het was niet solidair", aldus de vorstin. "Dat was een inschattingsfout."

In oktober gingen koningin Willem-Alexander en Máxima met hun dochters op vakantie naar Griekenland. Op dat moment werd de Nederlandse bevolking opgeroepen zoveel mogelijk thuis te blijven in verband met het indammen van de uitbraak van COVID-19.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde geen uitspraken doen over de vakantie van de koninklijke familie omdat het om een privéaangelegenheid ging. Wel zei de RVD desgevraagd dat de koning zich aan de coronamaatregelen en de geldende reisadviezen hield. Het gezin keerde echter wel vervroegd terug van de vakantie.

Máxima: 'Hoge bomen vangen veel wind'

Volgens Máxima vangen hoge bomen veel wind. Als voorbeeld geeft de koningin de speedboot die haar man wilde hebben en waar vervolgens kritiek op kwam. "De speedboot was iets wat mijn man heel graag wilde hebben. Ik gun hem dat."

Het leven in de belangstelling heeft volgens Máxima nadelen maar ook voordelen, ook voor haar kinderen. "Je krijgt de kans om iets te betekenen voor een ander."

Máxima gaf een interview aan Van Nieuwkerk omdat ze maandag haar vijftigste verjaardag viert.