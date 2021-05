Koningin Máxima heeft voorafgaand aan haar huwelijk met koning Willem-Alexander in vermomming door Nederland gereisd om het land te leren kennen, vertelt de vorstin maandag in gesprek met presentator Matthijs van Nieuwkerk.

"Ik droeg een zwarte pruik. Ik ging met mijn auto en een grote landkaart overal heen", aldus Máxima. "Ik wilde altijd naar het Groninger Museum en naar Friesland." Soms nam de koningin naar eigen zeggen een vriendin mee.

Volgens Máxima was een pruik noodzakelijk omdat er toen al een foto van haar als de nieuwe liefde van Willem-Alexander in omloop was. "Ik wilde de koninklijke familie niet in verlegenheid brengen maar ik had de behoefte om Nederland te leren kennen", aldus de vorstin, die in 2002 met Willem-Alexander trouwde.

Van Nieuwkerk interviewde Máxima omdat de koningin maandag haar vijftigste verjaardag viert. Het interview werd uitgezonden op NPO1.