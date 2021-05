Gravin Eloise is maandag gezakt voor haar rijexamen. "Het is hem niet geworden... Volgende keer beter", schrijft Eloise in haar Instagram Stories.

Eerder op de dag liet de gravin weten dat ze het spannend vond dat ze ging afrijden.

Eloise had in maart al wel haar tussentijdse toets gehaald. "Tussentijdse toets gehaald. Heel lieve vrouw ook, dus dat gaf een fijn gevoel", schreef ze destijds in haar Instagram Stories.

De dochter van prins Constantijn en prinses Laurentien kwam eind vorig jaar nog in opspraak doordat ze zich tijdens een rijles niet aan de coronaregels had gehouden. Haar rijinstructeur filmde haar toen achter het stuur terwijl ze geen mondkapje droeg. Het dragen van een mondkapje is tijdens rijlessen verplicht.