Koningin Máxima wordt maandag vijftig jaar. Om dit te vieren heeft het Koninklijk Huis zondag drie nieuwe foto's van de koningin gepubliceerd, gemaakt door koning Willem-Alexander.

"Morgen wordt koningin Máxima vijftig jaar. Ter gelegenheid van haar verjaardag zijn drie nieuwe foto's gepubliceerd. De foto's zijn begin deze maand gemaakt door de koning in de tuin van Paleis Huis ten Bosch", schrijft het Koninklijk Huis op Instagram.

Máxima weet nog niet wat ze gaat doen om haar verjaardag te vieren. Ze laat haar plannen afhangen van het weer op die dag, vertelde ze dinsdag tijdens een bezoek aan de Keukenhof in Lisse.

"Ik wacht op het weer. Als u me kan zeggen wat voor soort weer we krijgen, dan kan ik zeggen wat we gaan doen", vertelt de koningin tijdens het bezoek, dat het slotstuk was van haar tweedaagse tournee door Nederland in het kader van de campagne 50 dagen muziek.

Een uitgebreid feest zal Máxima in elk geval niet vieren. "We zullen wachten tot betere tijden. Je wilt het natuurlijk met zoveel mogelijk vrienden en familie vieren, maar dat kan natuurlijk niet."

De koningin prijst zich in elk geval gelukkig "dat ze ouder mag worden en dat ze gezond is".