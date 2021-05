Koningin Máxima, die op maandag 17 mei haar vijftigste verjaardag viert, weet nog niet wat ze gaat doen om dit te vieren. Ze laat haar plannen afhangen van het weer op die dag, vertelt ze dinsdag tijdens een bezoek aan de Keukenhof in Lisse.

"Ik wacht op het weer. Als u me kan zeggen wat voor soort weer we krijgen, dan kan ik zeggen wat we gaan doen", vertelt de koningin tijdens het bezoek, dat het slotstuk was van haar tweedaagse tournee door Nederland in het kader van de campagne 50 dagen muziek.

Een uitgebreid feest zal Máxima in elk geval niet vieren. "We zullen wachten tot betere tijden. Je wilt het natuurlijk met zoveel mogelijk vrienden en familie vieren, maar dat kan natuurlijk niet."

De koningin prijst zich in elk geval gelukkig "dat ze ouder mag worden en dat ze gezond is".

Het was dinsdag twintig jaar geleden dat Máxima voor het laatst in de Keukenhof was. Op 9 mei 2001 had ze daar haar eerste publieke optreden aan de zijde van haar verloofde prins Willem-Alexander.