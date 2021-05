Koningin Máxima is al ruim twintig jaar samen met koning Willem-Alexander en wordt ook al bijna net zo lang geïmiteerd. Ter ere van haar vijftigste verjaardag komende maandag vroeg NU.nl aan oud-imitators Irene Moors en Ellen Pieters welke Máxima-maniertjes zij eruit pikten. En hoe kijken ze terug op hun veelbesproken persiflages?

Irene Moors speelde Máxima in Life & Cooking en later ook in De TV Kantine. "De eerste keer dat ik Máxima imiteerde was in 2001", vertelt ze. "Dat was vlak na de verloving. Ik heb haar dus twintig jaar lang nagedaan."

Moors kroop in de wekelijks terugkerende rubriek Hou van Holland in de huid van de (toen nog) vriendin van Willem-Alexander, Carlo Boszhard speelde de (toen nog) kroonprins. "Een persiflage op de tour die Máxima en Willem-Alexander maakten door Nederland."

In Life & Cooking hield de persiflage op een gegeven moment op, maar Moors' Máxima keerde in 2009 terug in De TV Kantine. Dat deed ze tot vorig jaar, toen Moors liever prinses Laurentien speelde en Elise Schaap de rol van Máxima overnam.

Irene Moors en Carlo Boszhard als Máxima en Willem-Alexander in Life & Cooking.

'Máxima heeft koningshuis enorm opgefleurd'

Moors merkte dat Máxima in de loop der jaren steeds beter Nederlands ging praten. "Die verandering hoor je terug in de persiflages. Van 'hij is een beetje dom' naar gewoon goede Nederlandse volzinnen. Uiteraard met haar accent, want dat bleef en dat maakt haar ook zo charmant." Ook Máxima's maniertjes bestudeerde Moors goed. "Ze kijkt altijd een beetje schuin als ze luistert, met een bepaalde brede lach waarbij haar mond een beetje openstaat. En ze knippert best veel met haar ogen. Vervolgens is het natuurlijk de scène die het compleet maakt."

“Ze hebben prachtige dochters en volgens mij is ze een fantastische moeder.” Irene Moors, presentatrice

De presentatrice mocht de koningin vorig jaar ontmoeten tijdens een bijeenkomst van een vrijwilligersorganisatie. "Een prachtige vrouw. We blijken ongeveer even lang te zijn. Ik heb haar helaas niet echt gesproken helaas, want na de online uitzending ging ze gelijk door naar een volgende verplichting."

Máxima heeft het Nederlands koningshuis enorm opgefleurd, vindt Moors. "Ze hebben prachtige dochters en volgens mij is ze een fantastische moeder. Ze moet wel stevig in haar schoenen staan om al die aandacht aan te kunnen. Maar dat doet ze met klasse. Ik vind haar geweldig."

'Eerste keer dat ik haar imiteerde wist ik totaal niet hoe of wat'

Ellen Pieters, bekend van Het Klokhuis en Nieuw Zeer, speelde Máxima meerdere keren in het satirische programma Kopspijkers. "Ik was volgens mij de eerste die Máxima nadeed", vertelt de actrice en zangeres.

"Het was vlak na of vlak voor de aankondiging van hun verloving. Dat was wel spannend, want niemand had haar toen nog horen praten. Ik kreeg dus carte blanche."

Pieters "deed daarom maar wat". "Ik gebruikte een Spaans accent en toen we Máxima voor het eerst hoorden, klopte het ook nog! Een pure toevalstreffer. Mensen vonden het hartstikke leuk, maar ze wisten toen ook nog niet goed hoe ze was. De eerste keer dat ik haar imiteerde blijf ik het leukst vinden, want ik wist totaal niet hoe of wat. Daarna werd ze zo beroemd, dat iedereen haar ging nadoen. Het was zo leuk dat bij de eerste keer niemand haar nog kende."

Te oud om Máxima te imiteren

Later was er meer beeldmateriaal beschikbaar en kon Pieters gerichter kijken naar Máxima's maniertjes. "Wat aan haar opmerkelijk is, is dat ze heel veel knippert, vooral als ze nadenkt. Ook kijkt ze van onder naar boven, met haar borst op haar kin. Een beetje verontschuldigend, net als Diana, maar die straalde veel meer introversie uit."

Pieters heeft Máxima in totaal zo'n twaalf keer gespeeld. "Het is de sport om dat zo goed mogelijk te doen, maar of ik nou de Zangeres zonder Naam imiteer of Máxima is mij om het even. Elke keer moet ik haar specifieke maniertjes altijd even terughalen, maar als ik die eenmaal heb, zit ik helemaal in het personage. Dat lukt meestal makkelijk hoor, of ik moet net een rotdag hebben. Ik vind overigens nu wel dat ik er net iets te oud uitzie om haar nog na te doen. Máxima is vijftig en ik loop tegen de zestig."