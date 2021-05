Hoewel ze open is, geeft Máxima zelden interviews over haar privéleven. Toch sijpelt er hier en daar wat informatie door over het privéleven van de koningin. In de aanloop naar haar vijftigste verjaardag komende maandag zet NU.nl acht feiten over haar op een rij.

De koningin heeft een geheim Instagram- en TikTok-account. Daarop plaatst ze geen foto's, maar wel kan ze zo de socialemedia-activiteit van haar dochters in de gaten houden.

Volgens royaltydeskundige Marc van der Linden heeft Máxima in haar gebruikersnaam de naam van een vogel verwerkt. "Die heel hoog boven een bepaald gebied hangt, maar ontzettend goede ogen heeft en zelfs een muisje kan zien lopen", vertelt hij aan RTL Boulevard. Waarschijnlijk doelt hij op een gier.

Een van de favoriete vakantiebestemmingen van Máxima is de Spaanse stad Sevilla, de plek waar zij en Willem-Alexander elkaar ontmoetten tijdens de Feria de Abril (aprilfeesten). De Argentijnse wist toen nog niet dat hij een prins was. Vier maanden later werd de toen nog kroonprins al voorgesteld aan zijn toekomstige schoonouders.

Máxima met het gezin op vakantie in Sevilla. Máxima met het gezin op vakantie in Sevilla. Foto: RVD

De Argentijnse Máxima is opgegroeid met de Spaanse taal en spreekt die ook regelmatig thuis. Naar verluidt kletst ze regelmatig in het Spaans met haar drie dochters. Ook zij beheersen de taal inmiddels goed.

Voor de coronacrisis vloog Máxima regelmatig een dagje heen en weer naar haar geboorteland Argentinië, om daar een dag door te brengen met haar 76-jarige moeder. "Ze kwam 's ochtends aan, bracht de dag door met haar moeder en vertrok aan het einde van de middag dan weer naar Nederland, zodat ze de volgende ochtend om 10.00 uur weer ergens kon zwaaien alsof er niks aan de hand was", vertelt royaltyexpert Rick Evers in gesprek met NU.nl.

Máxima ziet er altijd fit uit en wilde dat ook blijven tijdens de lockdown. Samen met haar dochters deed ze daarom work-outs via een app, om toch thuis aan de slag te blijven. Het is niet bekend of Willem-Alexander ook meedeed met de sportlessen. Verder doet ze aan kickboksen, houdt ze van schaatsen, zwemmen en ook van voetbal: ze is fervent Feyenoord-supporter.

De favoriete snack van Máxima? Alfajores met dulce de leche, koekjes met een zoete melkvulling - het liefst naar recept van haar moeder. Op haar 49e verjaardag deelde ze hoe je de koekjes maakt. Qua diner krijgt ze het liefst vis voorgeschoteld, hoewel de andere gezinsleden dat minder lekker vinden. Maar ook een schnitzel met frietjes behoort tot haar favorieten.

De zelfgemaakte koekjes van Máxima. De zelfgemaakte koekjes van Máxima. Foto: RVD

Hoewel ze extravert is, staat Máxima niet graag in het middelpunt. Volgens royaltyexpert Evers vindt ze het niet leuk als er in bijvoorbeeld jaarverslagen veel foto's staan waarin zij een prominente plaats inneemt. Ook interviews die alleen om haar draaien zou ze om die reden niet zien zitten. Voor Matthijs van Nieuwkerk maakte ze onlangs een uitzondering.

Máxima is enorm muzikaal. Ze zingt graag en speelt regelmatig gitaar, iets wat dochter Amalia ook graag doet. De koningin is dan ook erevoorzitter van Méér Muziek in de Klas, een stichting die zich inzet om kinderen meer met muziek in aanraking te laten komen. Haar favoriete muziek? "Alles, van klassiek tot reggae tot pop."