Koningsdag zonder grote incidenten verlopen, 75.000 mensen zagen de koning

Koningsdag is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het in sommige binnensteden zo druk dat gemeenten feestvierders opriepen niet meer te komen. Maar volgens het Rode Kruis en de politie bleef de sfeer gemoedelijk. Ook in Rotterdam, waar 75.000 mensen een glimp van de koninklijke familie probeerden op te vangen.

In Rotterdam en in Amsterdam waren "geen noemenswaardige incidenten", melden politiewoordvoerders. Volgens het korps is er "een mooi feest" gevierd.

De protestactie tegen de koninklijke familie heeft niet tot problemen geleid. Diverse actiegroepen hadden gewaarschuwd dat ze met honderden betogers langs de route van de koninklijke familie zouden staan. Zij zien de feestdag als geldverspilling.

Het was de tiende keer dat Koningsdag werd gevierd. In de 128 jaar daarvoor heette het feest Koninginnedag of Prinsessedag. Koning Willem-Alexander vierde zijn verjaardag door Rotterdam te voet en per watertaxi te verkennen. Op de route kwam hij onder anderen muzikanten, acrobaten en dansers tegen.

"Eigenlijk wil ik de burgemeester vragen of ik het rondje nog een keer mag doen", zei de koning na afloop. "Dat ik vandaag samen met mijn familie mijn verjaardag en ook tien jaar koningschap met u in deze hele bijzondere stad mocht vieren, heeft mij goedgedaan."

De koning stond stil bij de "moeilijke tijden" die Nederlanders doormaken. "Er liggen moeilijke tijden voor ons. Maar wat Rotterdam heeft laten zien - hoe je samen aan iets kunt werken zonder dat het uitmaakt waar je vandaan komt - toont aan dat we in de 21e eeuw een fantastisch Nederland hebben", zei Willem-Alexander. "Jullie zijn allemaal kings and queens."

boa in gezicht gebeten

Koningsdag werd niet overal vreedzaam gevierd. Zo werd in Breda een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in het gezicht gebeten. Ambulancepersoneel kon het slachtoffer ter plekke behandelen.

Twee mannen vielen boa's aan, omdat een gebied net was afgesloten voor publiek. Volgens de gemeente werd het te druk in het centrum, maar de mannen wilden het terrein nog betreden.

Rode Kruis helpt bij botbreuken en onderkoeling

In veel steden was het Rode Kruis aanwezig. Zo waren op acht locaties in Amsterdam 75 medewerkers van de organisatie op de been. Maar de serieuste incidenten deden zich voor in Utrecht. Daar moesten hulpverleners tijdens Koningsnacht een aantal onderkoelde slachtoffers helpen. Verder waren er meerdere voet- en enkelbreuken. "Alles is goed verlopen", meldt de hulporganisatie.

Ook in Noord-Nederland kon rustig worden feestgevierd. Zo meldt de gemeente Leeuwarden dat Koningsdag "beheersbaar en zonder incidenten" is verlopen. Mogelijk heeft dat te maken met het koude weer. Daardoor kwamen de festiviteiten trager op gang.