Koningsnacht feestelijk ingeluid, meerdere locaties waren vol

Op verschillende plekken in het land was het de avond voor Koningsdag al volop feest. Sommige locaties waren zo vol dat er geen mensen meer bij konden.

Organisaties in onder meer Den Haag, Alkmaar en Utrecht riepen mensen op om niet meer te komen.

"Het is te druk op meerdere evenementenpleinen en toegang tot de meeste evenementen is niet meer mogelijk. Kom daarom niet meer", schreef gemeente Utrecht bijvoorbeeld op Twitter.

Ook burgemeester Sharon Dijksma haalde de drukte aan in talkshow Op1. "Het is heel gezellig, maar dat willen we ook graag zo houden", zei Dijksma. De stad waarschuwde eerder nog voor de kou, omdat Koningsnacht onder lagere temperaturen gevierd wordt dan normaal.

Ook de vrijmarkt startte traditiegetrouw om 18.00 uur. Daar was het na het officiële startsein eveneens gelijk druk. De markt eindigt precies een dag later: donderdag om 18.00 uur.

Niet alleen in Utrecht barstte het feest vroeg los. Ook in Den Haag trokken mensen massaal naar podia in de stad waar optredens worden gehouden. De politie is zichtbaar aanwezig, maar meldt dat de sfeer goed is.

De Haagse burgemeester Jan van Zanen heeft een dubbel gevoel. "Blij dat het droog is. Maar wel een trieste dag vanwege Paul van Vliet." De cabaretier overleed woensdag op 87-jarige leeftijd. "Hij was een dierbare Hagenees", zei Van Zanen.