Rotterdam kleurt oranje én zwart: 'Waarom dit dure feest in de armste stad?'

Koning Willem-Alexander zal vandaag niet alleen in oranje uitgedoste Nederlanders in Rotterdam zien. Groepen mensen protesteren namelijk in zwarte kleding tegen de 'dure' koningsdagviering. "Het kan toch niet dat dit dure feest in de armste stad van Nederland wordt gehouden."

Onder de betogers zijn onder anderen leden van de antimonarchistische vereniging Republiek. Voorzitter Floris Müller spreekt van geldverspilling.

"We hebben een ongekozen familie als staatshoofd die jaarlijks miljoenen aan belastinggeld ontvangt. Dat terwijl de bevolking meer problemen dan ooit heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Zij voelen zich op geen enkele manier bevoorrecht", zegt hij.

Müller vindt het grote feest überhaupt onnodig. Op sociale media kwam dit keer extra kritiek los vanwege de keuze voor Rotterdam als feestlocatie. De stad telt al jarenlang het grootste percentage arme Nederlanders. In sommige wijken gaat het om een op de vijf inwoners en in de stad groeit zo'n 17 procent van de kinderen in armoede op.

Dat terwijl de kosten van Koningsdag in Rotterdam volgens een schatting van de gemeente op zo'n 4 miljoen euro uitkomen. Het bedrag valt volgens tegenstanders niet goed te praten vanwege de armoede in de havenstad.