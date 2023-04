Het bier is duurder op Koningsdag, maar de grabbelton blijft ouderwets goedkoop

Ondanks de hoge inflatie hoeven we ons geen zorgen te maken over hoge prijzen op de vrijmarkt. "Op Koningsdag werken we met ronde prijzen. Een keertje grabbelen verhoog je daarom niet zo snel met een paar centen."

"Het zou best kunnen dat het een en ander duurder is dan voorgaande jaren", zegt Peter Hein van Mulligen, hoofdeconoom van statistiekbureau CBS. "Maar het is een tweedehandsmarkt. Dus als je het niet eens bent met de prijzen, kan je ook altijd nog afdingen."

Mensen die een grabbelton neerzetten of andere spullen verkopen op Koningsdag, hebben niet te maken met hogere kosten voor bijvoorbeeld energie of personeel. "Dat zijn de redenen dat de prijzen van boodschappen nu stijgen", zegt de econoom. Daar heb je weinig last van wanneer je een grabbelton aan het vullen bent.

De prijzen van de horecaondernemers zijn waarschijnlijk wel wat hoger. "Toegangsprijzen van evenementen zullen misschien duurder zijn. En ook het bier bij cafés", zegt Van Mulligen.

"Uiteindelijk zijn prijsstijgingen van alle tijden", vertelt Marten van Garderen, econoom bij ING. "Toen we nog een dubbeltje voor een brood betaalden, betaalden we ook minder voor een graai in de grabbelton." Nu we meer betalen voor een brood, zie je dat uiteindelijk ook terug op de vrijmarkt.