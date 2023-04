Wat doet en verdient de koning?

Of je nu voor of tegen het koningshuis bent, Koningsdag vieren we (bijna) allemaal. Voor koning Willem-Alexander is de feestdag nu tien jaar een vast onderdeel van zijn agenda. En daar kunnen we allemaal in kijken, net als in zijn inkomsten en uitgaven.

Over deze rubriek In Wat verdient een... bespreken we een beroep dat deze week in het nieuws is - prominent of juist onopvallend, maar in ieder geval als een onmisbaar onderdeel van dat nieuws.

"De koning is 24/7 staatshoofd", reageert de Rijksvoorlichtingsdienst op de vraag hoeveel uur de koning nu eigenlijk werkt in een week. Dat zou neerkomen op een 168-urige werkweek. In de praktijk is dat natuurlijk niet zo, maar hij heeft wel een hele riedel functies en zijn agenda is op zijn zachtst gezegd goed gevuld.

Op Koningsdag staat Rotterdam op de agenda, op 4 mei is hij in Amsterdam voor de Dodenherdenking en de avond erna is hij ook weer in de hoofdstad, voor het 5 mei-concert. De volgende dag moet hij in Londen zijn, voor de kroning van zijn aanstaande collega Charles. Op 9 mei staat een streekbezoek aan de Waddeneilanden op de planning, op 11 mei wordt een tentoonstelling geopend en op 12 mei opent hij het Centrum voor Chemie en Technologie.

Behalve staatshoofd is Willem-Alexander voorzitter van de Raad van State (RvS) en bestuurder bij een drietal stichtingen, heeft hij dertien erefuncties, waaronder erelid van het internationaal olympisch comité (IOC), en is hij samen met Máxima beschermer van het Oranjefonds. "Het voorzitterschap van de RvS is een van zijn wettelijke taken als staatshoofd."

Vlieguren voor KLM zijn privé en onbezoldigd

Buiten dat alles is hij ook copiloot op een Boeing 737. Daarvoor moet hij vlieguren maken. "Om een brevet geldig te houden, moet je onder andere vier keer per jaar simulatortraining doen, binnen negentig dagen drie starts en landingen maken en eens per twee jaar een normale lijnvlucht uitvoeren, die door een instructeur wordt geobserveerd", laat de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) weten.

De RVD zegt dat Willem-Alexander zijn vlieguren voor KLM niet vanuit zijn functie als staatshoofd maakt. "Maar privé." De luchtvaartmaatschappij meldt desgevraagd dat hij dit "onbezoldigd" doet; er staat geen vergoeding tegenover. We weten ook dat de koning samen met Edwin Evers een podcast maakt om zijn jubileum te vieren.

Inkomen van 1 miljoen euro en nog wat

Voor zijn koningschap krijgt het staatshoofd wel een vergoeding, en die is niet gering. In de Grondwet is vastgelegd dat Willem-Alexander een jaarlijkse uitkering krijgt. Die uitkering bestaat uit twee delen: een inkomensdeel en een deel dat is bestemd voor uitgaven die samenhangen met het koningschap.

Het inkomen van de koning bedraagt dit jaar iets meer dan 1 miljoen euro. Daarbovenop 'krijgt' hij tegen de 5,4 miljoen euro om het personeel dat direct voor het Koninklijk Huis werkt te betalen. "Ook kan dit gebruikt worden voor kosten voor zaken die direct samenhangen met het koningschap."