Vrijmarkten en springkussens: Koningsdag blijft elk jaar Hollands hetzelfde

Vrijmarkten en springkussens, muziek en dans op het plein en veel eten en drinken. Nederland houdt op Koningsdag vooral vast aan tradities. Maar mondjesmaat organiseren Oranjeverenigingen ook wat modernere activiteiten, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs enkele oranjecomités in Nederlandse gemeenten.

Een van de grootste klassiekers is de rommelmarkt. In Alphen aan den Rijn organiseren ze die al zeker 25 jaar. Ook een sport- en spelmiddag voor de kinderen kan niet ontbreken, vertelt voorzitter Zwantine Boer van de Alphense Oranje Vieringen.

In het centrum van Alphen laten lokale muziek- en dansgroepen horen en zien wat ze in huis hebben. Verder komen op de kunst- en cultuurmarkt altijd heel veel mensen af. Het nieuwste succesnummer is de puzzeltour, die door de verschillende Alphense dorpskernen gaat. "Noodgedwongen bedacht in coronatijd, maar nu al niet meer weg te denken."

Tijd van het koekhappen echt voorbij De Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen ziet dat Nederland vasthoudt aan de klassiekers, zoals vrijmarkten en optredens van artiesten, maar is afgestapt van de oubollige spellen. "De tijd van het koekhappen is voorbij", zegt secretaris Dick Steenks. Verder zegt de koepelorganisatie niet op de hoogte te zijn van de verschillende koningsdagprogramma's in Nederland.

Koning Willem-Alexander, hier nog als prins, waagt zich tijdens Koninginnedag in 2005 aan het koekhappen. Foto: ANP

Wat goed is, moet je niet veranderen

In Woudenberg houden ze vast aan de visie 'wat goed is, moet je niet veranderen'. Zo kent Koningsdag in de Utrechtse gemeente "heel veel gelijkenissen" met voorgaande edities, zegt voorzitter Danielle Stalman van Oranjecomité Woudenberg.

Wel worden elk jaar ander soort artiesten geboekt. Zo is er dit jaar geen band, maar een koor dat de muziek komt verzorgen. Een ballonnenkunstenaar vermaakt de kinderen, die zich verder ook kunnen uitleven op de luchtkussens in het funpark.

Volg dit onderwerp Krijg een melding bij nieuwe berichten over Koningsdag Blijf met meldingen op de hoogte

De organisatie heeft extra nagedacht over de puber, "die vaak overal een beetje tussen valt". Daarvoor is er een klimwand, pannakooi en een plek om te lasergamen. Voor de alleroudsten is er bingo, afgewisseld met hapjes, drankjes, muziek en een bezoek van de burgemeester.

Foto: ANP

Van Sneek tot Sittard veel muziek

In Sneek begint Koningsdag zoals elk jaar met de klanken van de Reveille, die om 8.00 uur vanaf de Martinitoren naar beneden dalen. Daarna zingen inwoners samen met de burgemeester liedjes bij het stadhuis tijdens de aubade, zo vertelt voorzitter Renate Dümmer van Oranjevereniging Sneek.

Ook de rest van de dag is er veel muziek met blaaskapellen en dweilorkesten, die door Sneek trekken. Daarnaast ontbreekt ook de vrijmarkt niet. Verder kunnen kinderen klimmen op kopieën van de gouden tronen en iedereen kan op de foto met de kartonnen versie van het koningspaar.

Oranjecomité Sittard doet "al zeker tien jaar hetzelfde", zegt voorzitter Betty Voorhuijzen. Dat houdt onder meer in: een kunstmarkt waar amateurs hun kunststukken showen en verkopen. Ook is er in de Limburgse stad een vrijmarkt voor de kinderen. Het hippere gedeelte van Koningsdag vindt plaats aan de rand van de Limburgse stad, in de vorm van een muziekfestival.