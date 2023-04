Koninginnedag was gemiddeld 4 graden warmer dan Koningsdag

Het spreekwoordelijke Oranjezonnetje lijkt de laatste jaren de weg naar Nederland kwijt. De laatste tien Koninginnedagen waren gemiddeld 4 graden warmer dan de tien Koningsdagen, inclusief die van morgen.

Op de laatste tien Koninginnedagen, van 2004 tot en met 2013, was het gemiddeld 18,2 graden in De Bilt. Op de Koningsdagen van 2014 tot en met dit jaar, kom je gemiddeld uit op 14,2 graden, zo blijkt uit cijfers die NU.nl heeft opgevraagd bij het KNMI. "Dat moet toeval zijn", vertelt klimaatexpert Peter Siegmund van het KNMI.

"Gezien de opwarming van Nederland en rekening houdend met dat Koninginnedag op 30 april was en Koningsdag drie dagen eerder, zouden die dagen precies gelijk moeten zijn in temperatuur", zegt de expert. Wat er door de opwarming aan temperatuur over een periode van tien jaar bij komt, wordt in theorie tenietgedaan door de verplaatsing van de feestdag naar 27 april.

"Het is wel zo dat april grote verschillen in temperatuur kent", weet Siegmund. "De lucht uit het poolgebied is echt koud en die uit Zuid-Europa echt warm. Dat kan allemaal onze kant op komen."

De klimaatexpert keek ook nog naar het verschil in temperatuur tussen april en mei en deelde dat door het aantal dagen dat de maanden tellen. "Als je dat aanhoudt, dan zou 30 april 0,3 graden warmer moeten zijn dan 27 april. Geen 4 graden."