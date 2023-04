Koningsdag was niet altijd een feest of begrip: zo ging het vroeger

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en de rest van de koninklijke familie strijken donderdag neer in Rotterdam. Voor de 138e editie van Koningsdag wacht een druk programma vol culturele activiteiten. Maar niet elke Koningsdag wordt herinnerd door de feestelijkheden. NU.nl dook de archieven in.

31 augustus 1885: Prinsessedag

Koningsdag is nog een relatief nieuw begrip. Voorheen stond het bekend als Koninginnedag en daarvoor als Prinsessedag. De dag wordt in het leven geroepen ter ere van de vijfde verjaardag van prinses Wilhelmina en dient als moment om de nationale eenheid te versterken.

Wilhelmina wordt in 1891 koningin na het overlijden van koning Willem III. Een periode breekt aan waarin de feestdag ruim 120 jaar als Koninginnedag door het leven gaat. Die traditie komt pas ten einde in 2014 als koning Willem-Alexander aantreedt.

Aanvankelijk staat de dag voornamelijk te boek als een feest voor kinderen: in de eerste jaren valt hij namelijk samen met de laatste dag van de schoolvakantie. Pas vanaf 1902 staat Koninginnedag bekend als een echt volksfeest. Koningin Wilhelmina was toen net hersteld van tyfus, wat tot grote vreugde leidde.

Het inhuldigingsportret van koningin Wilhelmina Foto: Paleis Het Loo, Nationaal Museum

30 april 1949: Juliana neemt stokje over

In 1949 verhuist Koninginnedag van 31 augustus naar 30 april door het aantreden van koningin Juliana. Zij wil de feestdag net als haar moeder op haar verjaardag vieren.

Nederlanders komen in kilometerslange rijen langs Paleis Soestdijk om bloemen en geschenken te overhandigen. Ergens anders vindt een militaire parade plaats. Onder Juliana wordt Koninginnedag een officiële vrije dag en nationale feestdag.

Deze inhoud kan helaas niet worden getoond

Wij hebben geen toestemming voor de benodigde cookies. Aanvaard de cookies om deze inhoud te bekijken.

Wijzig cookie-instellingen

30 april 1981: Beatrix breekt met traditie

Koningin Beatrix besluit bij haar aantreden om de datum van Koninginnedag niet te wijzigen. Dat doet zij uit respect voor haar moeder.

Onder Beatrix wijzigt wél de invulling van de feestdag: ze wil niet dat de mensen naar haar toe komen, maar kiest er in plaats daarvan voor om de mensen op te zoeken.

Langzaamaan krijgt de huidige Koningsdag, zoals we de feestdag nu kennen, vorm: ieder jaar probeert de koninklijke familie één tot twee andere gemeenten te bezoeken. Voor de eerste editie reist Beatrix af naar de Zeeuwse gemeente Veere.

Koningin Beatrix bezoekt Veere op 30 april 1981. Naast haar loopt de toenmalige burgemeester Adriaan Hack. Foto: ANP

30 april 2009: Zwarte bladzijde in de historie van Koningsdag

Er wordt in 2009 een aanslag gepleegd op de koninklijke familie. Vlak voor het middaguur rijdt een auto in volle vaart op het publiek in met als doel om de familie te bereiken, die op dat moment in een open bus een rijtoer maakt.

Acht mensen, onder wie de bestuurder van de auto, komen om het leven. De koninklijke familie ziet het gebeuren en wordt direct in veiligheid gebracht. Festiviteiten in heel het land worden afgelast. Beatrix geeft in de avond een korte televisietoespraak waarin ze stilstaat bij de nabestaanden van de slachtoffers:

"Wat begonnen is als een prachtige dag, is geëindigd in een vreselijk drama, wat ons allen heel diep heeft geschokt. Mensen die er dichtbij hebben gestaan, die het hebben zien gebeuren op televisie, allen die het meebeleefd hebben, zullen met verbijstering en ongeloof gekeken hebben. Wij zijn sprakeloos dat zoiets vreselijks heeft kunnen gebeuren. Mijn familie, ik, maar ik denk ook allen in het land, leven van harte mee met de slachtoffers, met hun familie en vrienden en met allen die door dit ongeluk diep geraakt zijn."

De zwarte Suzuki Swift boorde zich door het publiek en kwam tot stilstand tegen het monument De Naald. Foto: ANP

27 april 2020 en 2021: Vreemde eendjes in de bijt

Koning Willem-Alexander besloot bij zijn aantreden om Koningsdag wél weer op zijn verjaardag te vieren. Sinds 2014 wordt de feestdag daarom op 27 april gevierd. Dat verschil van slechts drie dagen levert vaak nog verwarring op bij toeristen, die op 30 april tevergeefs komen opdagen in hun oranje outfits.

Daar komt bij dat van de datum wordt afgeweken als de feestdag op een zondag valt. In plaats daarvan wordt de feestdag dan op de zaterdag ervoor gevierd. Dat scenario vindt pas in 2025 weer plaats.

In 2020 en 2021 wordt afgeweken van de gebruikelijke activiteiten. Vanwege de coronapandemie gaat het programma in 2020 zelfs helemaal niet door. Een jaar later viert de familie feest op een 'geheime locatie' in Eindhoven. De gemeente roept mensen met klem op om niet naar de lichtstad te komen, omdat het programma zonder publiek wordt afgewerkt.