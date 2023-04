Van heldhaftige Arnhemmer tot eerste Cliniclown: 2.850 mensen krijgen lintje

Bijna 2.850 mensen ontvangen woensdag een koninklijke onderscheiding. Onder hen is een van de eerste vier Cliniclowns van Nederland. De Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon wordt dit jaar maar één keer uitgereikt en gaat naar een heldhaftige Arnhemmer.

Het merendeel van de mensen is benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau. Negen personen werden benoemd tot rid­der in de Or­de van de Ne­der­land­se Leeuw.

Net zoals in vorige jaren is zo'n 64 procent van de gedecoreerden man en zo'n 36 procent vrouw. Daarmee is de wens van de Kanselarij der Nederlandse Orden, die de lintjes uitdeelt, niet uitgekomen. De organisatie sprak vorig jaar de hoop uit dat meer vrouwen zouden worden voorgedragen voor een lintje. "Het is ons onduidelijk waarom dit niet gebeurt."

Dit jaar werden 3.050 lintjesverzoeken ingediend. Dat waren er zo'n 250 minder dan in 2022. Net zoals in voorgaande jaren zijn zo'n negen op de tien verzoeken gehonoreerd (2.832). In het Caribische deel van het Koninkrijk krijgen 30 mensen een koninklijke onderscheiding.

Verschil in onderscheidingen Orde van Oranje-Nassau: De Orde van Oranje-Nassau bestaat sinds 4 april 1892. Voor een onderscheiding in deze orde komen mensen in aanmerking die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. Denk hierbij aan vrijwilligers die zich inzetten voor jongeren, milieu, (mantel)zorg, sport, buurtverenigingen of vluchtelingen.

Orde van de Nederlandse Leeuw: De Orde van de Nederlandse Leeuw is ingesteld in 1815. Hiervoor komen mensen in aanmerking met exceptionele verdiensten voor de samenleving, groter dan van hem of haar mocht worden verwacht. Bijvoorbeeld personen die baanbrekend (wetenschappelijk) werk hebben verricht dat nuttig is voor de maatschappij. Het kernwoord is altijd 'exceptioneel', oftewel personen met een talent die een briljante prestatie leveren.

De Orde van Oranje-Nassau telt zes rangen, de Orde van de Nederlandse Leeuw drie (Bron: lintjes.nl).

Oudste ontvanger is 93 jaar, jongste 32 jaar

De oudste persoon die een lintje ontving is de 93-jarige Harrie Saes uit Weert. Hij werd benoemd tot lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn vrijwilligerswerk bij een zangvereniging in Oudkarspel. Ook bezoekt hij al jarenlang dementerende ouderen.

De oudste onderscheiden vrouw woont op Aruba. M.L. Hodge-Henry (92) trad ook als lid toe tot de Orde van Oranje-Nassau, onder andere omdat ze al ruim dertig jaar als vrijwilliger met blinden en slechtzienden werkt.

Marco Peters (32) en Lumine Veenstra (34) zijn de jongste lintjesontvangers. Peters was meer dan twaalf jaar raadslid in Heerlen en kwam daardoor automatisch in aanmerking voor een koninklijke onderscheiding. Veenstra is vrijwilliger bij een sportvereniging voor (voormalige) hartpatiënten. Ook was ze tot medio 2022 mantelzorger voor haar oudoom, tot hij kwam te overlijden. Zij kwam op zijn boerderij wonen en verzorgde hem intensief.

Ook lintjes voor bekende Nederlanders

Naast vrijwilligers kunnen ook schrijvers, sporters en activisten een lintje ontvangen vanwege hun bijdrage aan de samenleving. Zo ontving antropoloog en antiracismeactivist Mitchell Esajas een lintje en werd hij benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Esajas is een van de initiatiefnemers van The Black Archives, een centrum over de geschiedenis van zwarte Nederlanders. Ook demonstreert hij met Kick Out Zwarte Piet al jaren tegen de figuur Zwarte Piet en was hij betrokken bij Black Lives Matter-protesten tegen racisme en discriminatie.

"Ik hoop dat ik de eerste ridder ben die ook zal pleiten voor excuses voor de rol van het koningshuis in de slavernij", zegt hij. "Ik hoop dat ik het podium, het lintje, de extra erkenning, kan gebruiken om de boodschap die ik uitdraag nog breder uit te dragen."

Andere bekende Nederlanders die een lintje kregen, zijn schrijver Gerbrand Bakker, oud-voetballer Peter Houtman en honkballer Kenley Jansen.

Bakker schreef boeken die naar dertig talen werden vertaald, waardoor honderdduizenden lezers over de hele wereld kennis kunnen maken met de Nederlandse literatuur. Oud-Feyenoorder Houtman kreeg een lintje vanwege zijn voetbalcarrière en omdat hij zich inzet voor zijn buurt in Spijkenisse. Jansen speelt voor Boston Red Sox in de Verenigde Staten, in de grootste honkbalcompetitie ter wereld.

Arnhemmer redde buurvrouw toen hoop al was opgegeven

Net als ieder jaar zijn enkele personen met opvallende verhalen onderscheiden, onder wie de Arnhemmer Marcel Lieferink. Hij was op 10 januari op weg naar de supermarkt toen hij zag dat de woning van zijn achterbuurvrouw in brand stond. Een poging van de hulpdiensten om de vrouw uit de woning te redden was gestaakt vanwege de gevaarlijke omstandigheden.

Lieferink legde zich daar niet bij neer en ging met een eigen ladder aan de slag. Via de schuur, een dak en het balkon van de woning wist hij zijn buurvrouw te redden, waarna hij de vlammenzee weer in ging om ook de hond uit de woning te halen. Het drietal overleefde het incident. Lieferink ontving de erepenning voor Menslievend Hulpbetoon vanwege zijn heldhaftigheid.

Peter Vader uit Zwolle werd benoemd tot ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij was een van de eerste vier Cliniclowns in Nederland en droeg bij aan de oprichting van Stichting Cliniclowns. Ook heeft hij als vrijwilliger veel betekend voor de stad Zwolle en de regionale afdeling van de stichting Ronald McDonald Huis.

Lintjesregen 2023

