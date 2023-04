Niet koekhappen, wel op watertaxi's: organisatie Koningsdag wil clichés vermijden

Denk je aan Koningsdag, dan denk je al snel aan koekhappen en andere oud-Hollandse activiteiten. Die clichés wil de organisatie van Koningsdag Rotterdam vermijden. Het team hoopt dat de feestdag net zo'n succes wordt als het Eurovisie Songfestival van 2021, dat het ook mocht organiseren.

"Alles wat clichématig en oppervlakkig is, willen we vermijden", vertelt Alice Vlaanderen, die als projectdirecteur van de gemeente Rotterdam leiding heeft over de organisatie van Koningsdag in de Maasstad. "Rotterdam wil zich op Koningsdag van zijn veelzijdigste en innovatiefste kant laten zien. En we willen origineel zijn waar we kunnen."

Het team achter de feestdag op 27 april wilde het anders doen. Dat zie je terug in de route, die vanwege de grootte van Rotterdam noodgedwongen in delen is opgesplitst. "Het is wat dat betreft een ingewikkelde stad", vertelt de projectdirecteur. "Heel anders dan Maastricht (waar Koningsdag vorig jaar werd gevierd, red.), waar je een mooi rondje door het centrum kan lopen. De looproute van de koninklijke familie mag maar 1 kilometer lang zijn, dus het is belangrijk om de stad binnen die ruimte in al haar veelkleurigheid te laten zien."

En dus starten Willem-Alexander, Máxima en de rest van hun familie in het zuiden van Rotterdam. Ze lopen naar de Maashaven en steken per watertaxi de Maas over - een primeur in de geschiedenis van Koningsdag. Ze eindigen op de Binnenrotte, aan de andere kant van Rotterdam.

Jubileum van koning komt terug in programma

Ook qua programma hoopt de organisatie op een frisse wind op Koningsdag. Daarom heeft ze de hele stad om ideeën gevraagd. "Net als bij het Eurovisie Songfestival. We willen geen feestje voor de happy few. Het moet voor iedereen leuk zijn."

Er kwamen zo'n zevenhonderd ideeën binnen, waarvan de organisatie er honderd selecteerde. "De bedenkers daarvan zijn uitgenodigd om de ideeën te bespreken en te verrijken. Dat cocreatieproces zorgt voor veel betrokkenheid. En alle ideeën komen op een of andere manier terug in het programma."

Volgens projectdirecteur Vlaanderen is bij het samenstellen van het programma vooral nagedacht over hoe het de stad kan verrijken. Zo worden in veel winkels speciale koningsdagversies van spullen of etenswaren verkocht. Denk aan een bekende snackbar waar je de afgelopen weken frietjes met oranje mayonaise kon bestellen. "We hebben de ondernemers gevraagd om 10 procent daarvan te schenken aan een goed Rotterdams doel. Je investeert veel in het feest, maar op deze manier geef je het ook terug."

Natuurlijk, Koningsdag is een feestdag, maar het programma bestaat niet alleen uit het nippen van oranjebitter en optredens. "De koning viert in onze stad tien jaar Koningsdag. Dat getal tien hebben we gebruikt in de communicatie en strategie. Het koningshuis staat voor saamhorigheid, daar hebben ze een belangrijke rol in. Dus hebben we nagedacht wat daar goed bij past."

Zo vindt er in het zuiden van de stad een ontmoeting plaats met Rotterdammers die door een moeilijke of veelbewogen tijd gaan. Zoals slachtoffers van het toeslagenschandaal, of een gezin dat Oekraïense vluchtelingen heeft opgevangen. In gesprek met het koningspaar en de prinsessen vertellen ze over hun ervaringen. "Het past bij Rotterdam én bij het koningshuis om daar aandacht voor te hebben", zegt Vlaanderen. "Alles wat de koninklijke familie straks in Rotterdam gaat zien en doen, past bij die saamhorigheid."

In 2006 werd er nog enthousiast (virtueel) gekoekhapt. Met links prins Maurits en rechts Máxima. Foto: BrunoPress

Deze Koningsdag kost 2,5 miljoen euro meer dan vorige

Er wordt dit jaar in totaal 4 miljoen euro aan de organisatie van Koningsdag uitgegeven. Dat is 2,5 miljoen meer dan Koningsdag in Maastricht kostte.

"Als je het doet, moet je het goed doen", zei burgemeester Ahmed Aboutaleb eerder. Dat grotere bedrag is een gevolg van onder meer de gestegen kosten, maar ook van de grootte van de stad. Hoe groter, hoe meer beveiliging er bijvoorbeeld nodig is.

Vlaanderen begrijpt dat sommige mensen dit veel geld vinden, maar benadrukt dat dit bedrag ook wordt gebruikt voor het 'voorpretprogramma' in de aanloop naar Koningsdag. "We zijn voorzichtig met het geld omgesprongen. Bij alles wat we doen, kijken we of het écht nodig is."