Vrijwel ieder jaar ontvangen bijna twee keer zoveel mannen als vrouwen een koninklijke onderscheiding (een lintje). Dat is opvallend, aangezien mannen en vrouwen vrijwel evenveel vrijwilligerswerk doen en het grootste deel van de lintjes aan vrijwilligers worden uitgereikt.

Deze week ontvingen 3.026 Nederlanders een lintje. Van hen was 64 procent man en 36 procent vrouw. Liefst 96 procent van alle koninklijke onderscheidingen is voor vrijwilligers bestemd. Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt echter dat vrijwel evenveel mannen als vrouwen vrijwilligerswerk uitvoeren. Dat roept de vraag op waarom relatief zó weinig vrouwen een lintje ontvangen.

De Kanselarij der Nederlandse Orden tast in het duister over het grote lintjesverschil. "Veel vrouwen verdienen het," zegt de woordvoerder. "We juichen het toe als vrouwen vaker worden voorgedragen. De toekenning van een koninklijke onderscheiding vindt plaats nadat iemand vanuit de samenleving daarvoor is voorgedragen. Helaas worden er voor vrouwen minder aanvragen gedaan. Het is ons onduidelijk waarom dat zo is."

De laatste jaren zijn steevast ongeveer twee derde van de lintjes voor mannen en een derde voor de vrouwen. Daarmee is al sprake van een kleine verbetering, stipt de woordvoerder aan. "Als je verder teruggaat in de tijd, daalt dat percentage tot om en nabij de 30 procent."

De organisatie hoopt dat ze volgend jaar meer vrouwen een lintje kunnen geven. "Wij kunnen ze zelf niet voordragen, maar we zullen momenten blijven aangrijpen om duidelijk te maken dat ook zij een lintje verdienen."

Op onderstaande kaart is te zien waar in Nederland dit jaar de meeste mannen een lintje kregen, en waar de meeste vrouwen.

In Wassenaar waren alle lintjes voor mannen

Opvallend is dat het per gemeente flink verschilt hoeveel lintjes er naar mannen gaan, en hoeveel naar vrouwen. Zo gingen dit jaar in Wassenaar alle negen uitgedeelde lintjes naar mannen, net als in Uithoorn (acht lintjes) en Roerdalen (zeven lintjes).

Daarentegen gingen in Alphen aan de Rijn vijftien van de 22 lintjes naar vrouwen. Zij scoren daarmee met een percentage van 68 procent ver boven het Nederlandse gemiddelde van 36 procent. Ook in Capelle aan de IJssel is de verdeling omgedraaid. Daar werden dit jaar veertien mensen gedecoreerd, tien van hen waren vrouw. Een percentage van 71 procent.